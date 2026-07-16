Verletzter beschimpfte und beleidigte Sanitäter

Ein 67-Jähriger aus St. Roman führte am Donnerstag gegen 11.50 Uhr bei einem landwirtschaftlichen Objekt in Esternberg gemeinsam mit einem 48-Jährigen aus Schardenberg Ladetätigkeiten von Getreide durch. Der 67-Jährige begab sich dazu auf das Getreidelager über dem Kuhstall. Nach den Arbeiten wollte der 67-Jährige die Öffnung zum Getreidelager wieder schließen, stürzte dabei aber ca. vier Meter tief auf den Betonboden. Drahtrollen, die unter der Öffnung am Boden gelagert waren, dürften den Sturz abgefedert und so Schlimmeres verhindert haben.