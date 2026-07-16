Verletzter beschimpfte und beleidigte Sanitäter

Solche Patienten wünscht sich keiner: Ein 67-Jähriger stürzte auf einem Bauernhof in Esternberg (OÖ) vier Meter tief auf den Betonboden. Bei der medizinischen Versorgung im Rettungsfahrzeug äußerst aufbrausend, aggressiv und renitent.
Ein 67-Jähriger aus St. Roman führte am Donnerstag gegen 11.50 Uhr bei einem landwirtschaftlichen Objekt in Esternberg gemeinsam mit einem 48-Jährigen aus Schardenberg Ladetätigkeiten von Getreide durch. Der 67-Jährige begab sich dazu auf das Getreidelager über dem Kuhstall. Nach den Arbeiten wollte der 67-Jährige die Öffnung zum Getreidelager wieder schließen, stürzte dabei aber ca. vier Meter tief auf den Betonboden. Drahtrollen, die unter der Öffnung am Boden gelagert waren, dürften den Sturz abgefedert und so Schlimmeres verhindert haben.
Grobe Beschimpfungen
Der 48-Jährige verständigte umgehend den 40-jährigen Sohn des Verunfallten, der die Einsatzkräfte alarmierte. Der unbestimmten Grades Verletzte verhielt sich während der medizinischen Versorgung im Rettungsfahrzeug äußerst aufbrausend, aggressiv und renitent. Gegenüber den Rettungskräften und der Polizei tätigte er mehrere grobe Beschimpfungen bzw. Beleidigungen. Er wurde zur weiteren Untersuchung ins Klinikum Passau gebracht.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.