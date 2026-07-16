Stockschützenhalle brannte wegen dem Generator ab

Die Stockschützenhalle im Ortszentrum von Raab geriet am Mittwoch kurz nach 16 Uhr in Brand. Innerhalb kürzester Zeit stand die Halle in Vollbrand und brannte vollständig nieder. Durch die Feuerwehr mit insgesamt 100 Einsatzkräften konnte eine Brandausbreitung auf den danebenliegenden Tennisplatz und das Freibad verhindert werden. Zur Brandausbruchszeit befanden sich keine Personen im Gebäude; Personen wurden bei dem Brand bzw. den Löscharbeiten nicht verletzt.