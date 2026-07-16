Stockschützenhalle brannte wegen dem Generator ab

Also, selten sind die Brände durch PV-Anlagen nicht gerade: Der technische Defekt des Generators der Photovoltaikanlage dürfte den Brand der Stockschützenhalle in Raab ausgelöst haben.
Die Stockschützenhalle im Ortszentrum von Raab geriet am Mittwoch kurz nach 16 Uhr in Brand. Innerhalb kürzester Zeit stand die Halle in Vollbrand und brannte vollständig nieder. Durch die Feuerwehr mit insgesamt 100 Einsatzkräften konnte eine Brandausbreitung auf den danebenliegenden Tennisplatz und das Freibad verhindert werden. Zur Brandausbruchszeit befanden sich keine Personen im Gebäude; Personen wurden bei dem Brand bzw. den Löscharbeiten nicht verletzt.
Technischer Defekt
Die Brandursachenermittlung ergab, dass ein technischer Defekt des Generators der Photovoltaikanlage den Brand ausgelöst haben dürfte.
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