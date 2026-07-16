Missbrauchsprozess endete mit Freispruch

Online kennengelernt

Doch zur Vorgeschichte: Über einen Online-Messengerdienst hatten sich der Angeklagte und das Opfer kennengelernt. Am 4. Februar kam es zum ersten Treffen der beiden in Wels. Der 22-Jährige holte die 17-Jährige bei einem Schülerheim ab, gemeinsam fuhren sie zur Wohnung des Mannes. Dort soll es zu massiven Grenzüberschreitungen gekommen sein. Die Rede ist von unerwünschten Berührungen und Küssen des Angeklagten, was die Staatsanwaltschaft als versuchte Vergewaltigung qualifizierte.