Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

22-Jähriger angeklagt

Missbrauchsprozess endete mit Freispruch

Oberösterreich
16.07.2026 18:00
Die Verhandlung fand am Landesgericht Wels statt.
Die Verhandlung fand am Landesgericht Wels statt.(Bild: FOTOKERSCHI.AT/Kerschbaummayr Werner)
Porträt von Andrea Kloimstein
Von Andrea Kloimstein

Beim ersten Date soll ein 22-jähriger Syrer eine 17-Jährige massiv sexuell bedrängt haben. Dafür musste er sich am Donnerstag am Landesgericht Wels wegen versuchter Vergewaltigung verantworten. Doch der Prozess endete letztlich mit einem Freispruch.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Was vermutlich als romantisches Kennenlernen gedacht gewesen wäre, endete letztlich vor dem Richter. Denn bereits beim ersten „richtigen“ Treffen soll ein 22-jähriger Syrer seine Online-Bekanntschaft (17) sexuell massiv bedrängt haben. Dafür musste er sich am Donnerstag am Landesgericht Wels verantworten.

Online kennengelernt
Doch zur Vorgeschichte: Über einen Online-Messengerdienst hatten sich der Angeklagte und das Opfer kennengelernt. Am 4. Februar kam es zum ersten Treffen der beiden in Wels. Der 22-Jährige holte die 17-Jährige bei einem Schülerheim ab, gemeinsam fuhren sie zur Wohnung des Mannes. Dort soll es zu massiven Grenzüberschreitungen gekommen sein. Die Rede ist von unerwünschten Berührungen und Küssen des Angeklagten, was die Staatsanwaltschaft als versuchte Vergewaltigung qualifizierte.

Angeklagter freigesprochen
Vor Gericht stritt der 22-Jährige die Vorwürfe ab und betonte, dass die Handlungen einvernehmlich abgelaufen seien. Zusätzlich zu seiner Aussage wurde auch das Protokoll der kontradiktorischen Vernehmung der 17-Jährigen verlesen. Nach kurzer Beratung endete der Prozess mit einem Freispruch für den Angeklagten. Die Staatsanwaltschaft gab keine Erklärung ab, das Urteil ist nicht rechtskräftig.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Oberösterreich
16.07.2026 18:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Die recht ungewöhnlich Wolkenformation war mindestens zehn Minuten lang deutlich am Himmel zu ...
Zehn Minuten zu sehen
Wolken formen am Himmel über China die Zahl 6
Während Hitzewelle
Staubteufel tanzte auf Parkplatz um Autos herum
Bereits 51. Ausbruch
Kilauea schleudert Lava 300 Meter in die Luft
Rund um Toronto (Bild) wüten Waldbrände – der Rauch zieht bis nach New York.
Just vor WM-Finale
Waldbrände rund um Toronto verrauchen New York
Influencerin packt aus
Was ist in Sozialen Medien eigentlich noch echt?
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Oberösterreicherin nach brutalem Sex verblutet
155.571 mal gelesen
Krone Plus Logo
Bei der Tat soll massive Gewalt im Spiel gewesen sein. Das Opfer konnte im Spital nicht mehr ...
Tirol
Polizeischülerin stürzt bei Wasserfall in den Tod
134.303 mal gelesen
Ein Großeinsatz wurde in die Wege geleitet!
Forum
„Bitte nicht wundern, wenn keiner mehr kommt!“
115.869 mal gelesen
Für ein frisch gezapftes kleines Bier müssen Gäste in Tirol bis zu 5,20 Euro hinblättern.
Innenpolitik
Steuerzahler muss Stockers Österreich-Tour zahlen
1509 mal kommentiert
Auf Social Media trommelt der Kanzler für seine Veranstaltungsreihe „Österreich im ...
Außenpolitik
Trump: „Es wird keiner von euch übrig bleiben“
793 mal kommentiert
Präsident Trump am Dienstag im Oval Office
Kolumnen
NEOS: Wo unbequeme Meinungen keinen Platz haben
761 mal kommentiert
Beate Meinl-Reisinger übernahm – und schlug Matthias Strolz die Tür vor der Nase zu.
Mehr Oberösterreich
Auf Konto zugegriffen
Pflegerin soll Schutzbefohlene bestohlen haben
PV-Anlage
Stockschützenhalle brannte wegen dem Generator ab
Sport Tv Logo
Ruderverein Ister
Ein „150-Jähriger“ lädt in Linz zum Festakt
22-Jähriger angeklagt
Missbrauchsprozess endete mit Freispruch
Beim Bankdrücken
Diese Frau holt Weltrekord des stärksten Mannes
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf