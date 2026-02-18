Tropenvirus erreicht Europa – und auch Österreich

Klimawandel schickt Krankheiten in neue Regionen

Ein zentraler Faktor ist die Asiatische Tigermücke, die sich in Europa zunehmend ausbreitet. Diese Mücke ist besonders anpassungsfähig und inzwischen auch in Teilen Mitteleuropas nachgewiesen. Die neue Studie zeigt, dass sich das Virus bereits bei niedrigeren Temperaturen in der Gelse entwickeln kann als bisher angenommen – rund zwei bis zweieinhalb Grad weniger. Dadurch verlängert sich die Zeit im Jahr, in der eine Übertragung möglich ist, deutlich.