Forscher entwickelt Schnelltest für Denguefieber

Erste Übertragungen auch in Europa

Das Denguefieber hat sich in den letzten Jahren weltweit stark ausgebreitet. Immer mehr Regionen sind betroffen. Auch in Europa ist es zu ersten Übertragungen gekommen. In Österreich werden pro Jahr 30 bis 120 Dengue-Virus-Infektionen diagnostiziert, bisher ausnahmslos bei Menschen, die in Endemie-Gebiete gereist sind. Die Erkrankung wird durch den Stich einer infizierten Mücke übertragen, hauptsächlich der Gelbfiebermücke.