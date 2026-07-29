Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Schädling nachgewiesen

Gefräßiger Japankäfer in Hörbranz aufgetaucht

Vorarlberg
29.07.2026 07:55
In Hörbranz ging erstmals in diesem Jahr ein Japankäfer in die Falle.
In Hörbranz ging erstmals in diesem Jahr ein Japankäfer in die Falle.(Bild: VLLK/Courtesy Maurizio Pavesi Museo di Storia Naturale di Milano)
Porträt von Vorarlberg-Krone
Von Vorarlberg-Krone

Ein Exemplar des invasiven Insekts ging den Behörden am vergangenen  Freitag (24. Juli) in eine Falle. Nach zahlreichen Sichtungen im benachbarten Bayern werden nun die Kontrollen im grenznahen Raum massiv verstärkt, um eine mögliche Ausbreitung des Schädlings zu verhindern.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Im Zuge einer laufenden Abgrenzungserhebung wurde in einer aufgestellten Lockstofffalle in Hörbranz der erste Japankäfer dieses Jahres in Vorarlberg  sichergestellt. Die Überwachung war zuvor intensiviert worden, da auf bayerischer Seite, östlich von Lindau, bereits mehr als 30 Exemplare der gefräßigen Käfer gefunden wurden.

Bereits 2025 erste Funde
Schon im Juli des Vorjahres war in Hörbranz das erste Exemplar des Schädlings auf österreichischem Boden bestätigt worden. Im Zuge der Erhebungen konnten damals vier weitere Käfer in der Nähe des ursprünglichen Fundortes nachgewiesen werden. Es handelt sich heuer um das dritte Jahr in Folge mit Nachweisen in der Region.

Droht eine Sperrzone?
Die Ergebnisse der aktuellen Erhebungen sollen zeigen, ob und wie weit sich der Käfer bereits etabliert hat. Auf dieser Grundlage wird entschieden, ob ein abgegrenztes Gebiet als Befalls- und Pufferzone ausgewiesen werden muss. Aufgrund der unmittelbaren Grenznähe könnten davon auch Vorarlberger Gemeinden direkt betroffen sein.

Lesen Sie auch:
Der Japankäfer mit seinen typischen Haarbüschel an den Seiten und am Hinterteil. 
Krone Plus Logo
Invasive Art
Japankäfer: Exotischer Import mit großem Appetit
12.07.2026
Invasiver Schädling
Gefährlicher Japankäfer in Österreich angekommen
25.07.2025

Bevölkerung um Mithilfe gebeten
Der Käfer ist für Menschen harmlos, stellt aber eine erhebliche Gefahr für über 400 Pflanzenarten dar. Auffälligstes Merkmal des rund zehn Millimeter großen Tieres sind zwölf weiße Haarbüschel an den Seiten seines Hinterleibs. Bürger werden ersucht, verdächtige Funde zu fotografieren und dem amtlichen Pflanzenschutzdienst zu melden.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Vorarlberg
29.07.2026 07:55
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Bregenz
18° / 31°
Symbol heiter
Bludenz
19° / 33°
Symbol wolkig
Dornbirn
19° / 33°
Symbol heiter
Feldkirch
19° / 33°
Symbol heiter

krone.tv

Ein Großbrand in einem russischen Einkaufszentrum löste eine Explosionsserie aus.
Ungewolltes Feuerwerk
Brand in Einkaufszentrum löst Explosionsserie aus
Polizisten kümmern sich nach der Schießerei um einen Mann.
Panik in Seattle
Schüsse bei Festival: Mindestens drei Tote
Abdul B. (kleines Bild) verübte mit einem weißen Transporter den Anschlag auf die Berliner ...
Kein Einzeltäter?
Berlin-Anschlag: Verdächtiger identifiziert
Feuerwehrmann in Spanien
„Nicht zu löschen“
Feuerhölle: 1400 Fußballfelder brennen pro Stunde
Aufnahmen zeigen den Verdächtigen, wie er sich ungeniert mit dem Golfwagen aus dem Staub macht.
Bei der Tat gefilmt
„Insider“ nahm 15.000-Euro-Golfbag einfach mit
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Deutschland
Berlin-Anschlag: Verdächtiger identifiziert
164.248 mal gelesen
Abdul B. (kleines Bild) verübte mit einem weißen Transporter den Anschlag auf die Berliner ...
Deutschland
CSD-Terrorist bei Zugriff in Gartenlaube getötet
153.142 mal gelesen
Die Suche nach dem mutmaßlichen Attentäter Abdul B. lief auf Hochtouren und endete in einer ...
Tirol
Türkische Käufer reagieren auf Moschee-Gerüchte
133.104 mal gelesen
Krone Plus Logo
Das Gasthaus Schanz am Ortsrand von Ebbs blickt auf eine rund 240-jährige Geschichte zurück.
Österreich
Gurkerl-Alarm: Heimische Ware wird verdrängt
754 mal kommentiert
In den getesteten Gläsern stecken häufiger Gurken aus dem Ausland als aus Österreich. Genannt ...
Innenpolitik
Fauler Kompromiss bei der Wehrpflicht
754 mal kommentiert
Der sechsmonatige Grundwehrdienst wird um verpflichtende Milizübungen im Ausmaß von drei Monaten ...
Gericht
Mädchen erhebt Vorwürfe: „Haben mich vergewaltigt“
724 mal kommentiert
Der 21- und der 19-Jährige sollen sich abwechselnd an einer 16-Jährigen vergangen haben.
Mehr Vorarlberg
Schädling nachgewiesen
Gefräßiger Japankäfer in Hörbranz aufgetaucht
Sport Tv Logo
Sportdirektor im Talk
Kein großer Umbau, aber Veränderungen in Altach
Verfolgt und bedroht
Frau lebt in ständiger Angst vor ihrem Ex-Mann
„Krone“-Interview
Cordoba78: „Man kann nicht immer Austern fressen“
Energiezukunft
„Lünerseewerk II“: Ein Projekt der Superlative
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf