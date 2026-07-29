Gefräßiger Japankäfer in Hörbranz aufgetaucht

Bereits 2025 erste Funde

Schon im Juli des Vorjahres war in Hörbranz das erste Exemplar des Schädlings auf österreichischem Boden bestätigt worden. Im Zuge der Erhebungen konnten damals vier weitere Käfer in der Nähe des ursprünglichen Fundortes nachgewiesen werden. Es handelt sich heuer um das dritte Jahr in Folge mit Nachweisen in der Region.