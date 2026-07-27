Johnny Depp: Hollywoods beliebtestes Chamäleon

Depp blieb nach den Prozessen mit Heard nicht völlig untätig. Im Juni 2023 gab er sein Comeback in dem französischen Kostümdrama „Jeanne du Barry“. Im August 2024 stellte er dann sein Regiewerk „Modi“ vor, doch „Ebenezer“ ist der erste richtig abendfüllende Film mit dem Star-Schauspieler, der sich zuletzt rar machte und im Privatleben rekalibrierte.