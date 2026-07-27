Johnny Depp: Hollywoods beliebtestes Chamäleon

„Ebenezer“ wird diesen Herbst das große Comeback von Johnny Depp einläuten. Viele Jahre nach dem schier endlosen Prozess gegen seine Ex-Frau Amber Heard kann er sich nun wieder auf seine Profession konzentrieren. Wir blicken auf die größten Wandlungen des Kult-Schauspielers zurück.
Bei der beliebten Comic-Con in San Diego zog Johnny Depp wieder einmal alle Blicke auf sich. War das in jüngerer Vergangenheit vor allem wegen seines öffentlich ausgetragenen und unglaublich schmutzigen Scheidungskrieges mit seiner Ex Amber Heard der Fall, ging es in diesem Fall wieder einmal um eine kongeniale Verkleidung zu seinem neuesten Filmprojekt „Ebenezer“.
Mitte November soll die kultige Weihnachtssaga um den geizigen Ebenezer Scrooge als Neuverfilmung in die Kinos kommen und damit auch die große Rückkehr des temporär gefallenen Hollywood-Engels markieren. Nach der Vorlage des Roman-Klassikers „A Christmas Carol“ von Charles Dickens spielt Depp den herzlosen Geschäftsmacher, für den Gefühle und Warmherzigkeit gerade in der Weihnachtszeit reine Zeitverschwendung sind.
Neben Depp wirken unter anderem Andrea Riseborough, Daisy Ridley, Ian McKellen und Rupert Grint mit. Regie führt Ti West.
Depp blieb nach den Prozessen mit Heard nicht völlig untätig. Im Juni 2023 gab er sein Comeback in dem französischen Kostümdrama „Jeanne du Barry“. Im August 2024 stellte er dann sein Regiewerk „Modi“ vor, doch „Ebenezer“ ist der erste richtig abendfüllende Film mit dem Star-Schauspieler, der sich zuletzt rar machte und im Privatleben rekalibrierte.
Mit Depp kehrt einer der wandlungsfähigsten Schauspieler zurück – wir erinnern uns an seine buntesten Rollen.
Edward mit den Scherenhänden (1990): Faszinierend in einer frühen Rolle als von Tim Burton künstlich erschaffener Mensch mit rauen Händen und butterweicher Seele.
Fear And Loathing In Las Vegas (1998): Als Raoul Duke brilliert Depp als drogenindizierter Gonzo-Journalist. Eine anarchische Parade-Rolle für den Amerikaner.
Fluch der Karibik (ab 2003): Der Captain Jack Sparrow ist längst auch optisch längst in Johnny Depp übergegangen. Vor allem auf der musikalischen Bühne.
Charlie und die Schokoladenfabrik (2005): Als Kreativkopf und Sonderling Willy Wonka begeisterte Depp in der Kinderbuchverfilmung mehrere Generationen.
Alice im Wunderland (2010): Die kultige Personifizierung des verrückten Hutmachers ist dem Charmebolzen quasi auf den Leib geschrieben.
Dark Shadows (2012): Eine weitere Zusammenarbeit mit Tim Burton. Als Barnabas Collins wird Depp verflucht und zum ewigen Vampir verdammt – natürlich charmant.
Black Mass (2015): Als Bostoner Mafioso und Unterweltkönig Whitey Bulger wurde Depp kahl und extrem brutal. Eine seiner einnehmendsten Verwandlungen.
Phantastische Tierwesen (ab 2016): Als Gellert Grindelwald nahm Depp vor einiger Zeit sogar seinen Platz im ausufernden Harry-Potter-Kosmos ein.
Im Film-Kosmos von Johnny Depp gäbe es freilich noch unzählige weitere Werke, in denen die Verkleidungskunst eine große Rolle spielt.
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