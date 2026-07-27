Am Montag spielt die Sonne mit uns verstecken

Nach einer wechselhaften Nacht zeigt sich auch der Montag von seiner noch etwas launischen Seite. Die Sonne legt eine kleine Verschnaufpause ein – doch von einem Temperatursturz kann keine Rede sein ...
Im Süden und Südosten Österreichs gibt die Sonne zunächst noch etwas den Ton an. Bis etwa Mittag strahlt sie vom Himmel, ehe zunehmend Wolken aufziehen. Im weiteren Tagesverlauf sind dort einzelne, teils gewittrige Regenschauer möglich.
Auch Gewitter sind möglich
Im übrigen Land wechseln sich Sonne und Wolken ab. Dazu ziehen immer wieder Regenschauer durch, vereinzelt kann es auch donnern und blitzen. Besonders entlang der Alpennordseite ist mit den meisten Schauern zu rechnen.
Gegen Abend beruhigt sich das Wetter langsam wieder, die Schauer werden seltener. Der Wind weht im Süden schwach bis mäßig, sonst mäßig bis lebhaft. Im Osten kann er zeitweise sogar kräftig aus West bis Nordwest auffrischen.
Bei den Temperaturen bleibt es trotz der Wetterkapriolen sommerlich warm: In der Früh liegen die Werte zwischen 10 und 22 Grad, am Nachmittag werden 22 bis 30 Grad erreicht.
Hundstage steuern auf Höhepunkt zu
Bereits am Dienstag kehrt die Sonne vielerorts mit voller Kraft zurück. Danach nimmt die Hitze richtig Fahrt auf – und die Hundstage steuern auf ihren Höhepunkt zu.
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