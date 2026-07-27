Fitness-Coach holt sich den Weltmeistertitel

Viele in seinem Umfeld hätten sich deshalb gefragt, ob eine Wettkampfsaison unter diesen Voraussetzungen überhaupt sinnvoll sei. Für Weissmann stand die Entscheidung dennoch fest. „Ich wollte mir selbst beweisen, was möglich ist, wenn man auch in turbulenten Zeiten konsequent an seinem Ziel arbeitet“, sagt der 34-Jährige. Der Titel ist für ihn nun die Bestätigung dafür, dass Ausdauer und Konsequenz langfristig belohnt werden.