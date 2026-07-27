Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Triumph in Ungarn

Fitness-Coach holt sich den Weltmeistertitel

Niederösterreich
27.07.2026 05:00
Ließ die Muskeln spielen: Lukas Weissmann holte sich den Weltmeistertitel in Budapest.
Ließ die Muskeln spielen: Lukas Weissmann holte sich den Weltmeistertitel in Budapest.(Bild: zVg)
Porträt von Thomas Werth
Von Thomas Werth

Lukas Weissmann hat sich in Budapest zum Weltmeister im Natural Bodybuilding gekürt. Der niederösterreichische Fitness-Coach setzte sich in der Profi-Klasse gegen die internationale Konkurrenz durch – und das nach einer monatelangen Vorbereitung unter außergewöhnlichen privaten Umständen.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Mit einem Weltmeistertitel im Gepäck ist Lukas Weissmann aus Budapest zurückgekehrt. Der 34-Jährige, der in Sittendorf bei Wien im Bezirk Mödling als Fitness- und Bodybuilding-Coach tätig ist, gewann bei den INBA/PNBA-Weltmeisterschaften den Bewerb „Men‘s Bodybuilding Pro“ und feierte damit den größten Erfolg seiner bisherigen Karriere.

Anders als im klassischen Bodybuilding steht im Natural Bodybuilding der Verzicht auf leistungssteigernde Substanzen im Mittelpunkt. Die Athleten unterziehen sich dazu Dopingkontrollen und verpflichten sich zur Einhaltung der Anti-Doping-Regeln des Verbandes. Bewertet werden neben Muskelmasse vor allem Symmetrie, Definition, Proportionen und die Präsentation auf der Bühne.

Stolzer Sieger: Der 34-jährige Lukas Weissmann
Stolzer Sieger: Der 34-jährige Lukas Weissmann(Bild: zVg)

16 Kilo für den Titel
Für Weissmann war es erst die zweite Wettkampfsaison. Nachdem er bereits 2022 erfolgreich debütiert hatte, setzte er sich für heuer ein großes Ziel: den Weltmeistertitel. Dafür absolvierte er eine insgesamt 42 Wochen dauernde Wettkampfvorbereitung. Training, Ernährung und Regeneration wurden konsequent auf den Wettkampf abgestimmt. Gleichzeitig reduzierte der Niederösterreicher sein Körpergewicht um 16 Kilogramm, um in Bestform auf der Bühne zu stehen.

Geburt, Renovierung, Job
Die Vorbereitung fiel allerdings in eine der intensivsten Phasen seines Lebens. Während das gemeinsame Haus renoviert wurde, erwarteten er und seine Frau Nachwuchs. Noch vor der Weltmeisterschaft kam ihr Sohn zur Welt. Zudem musste Weissmann seine sportlichen Ambitionen mit der Tätigkeit als Angestellter und seiner Selbstständigkeit als Fitness- und Bodybuilding-Coach vereinbaren.

Zitat Icon

Es geht nicht darum, andere Bereiche für ein Ziel zu vernachlässigen, sondern sich auch von schwierigen Umständen nicht von seinen Zielen abbringen zu lassen.

Lukas Weissmann

Viele in seinem Umfeld hätten sich deshalb gefragt, ob eine Wettkampfsaison unter diesen Voraussetzungen überhaupt sinnvoll sei. Für Weissmann stand die Entscheidung dennoch fest. „Ich wollte mir selbst beweisen, was möglich ist, wenn man auch in turbulenten Zeiten konsequent an seinem Ziel arbeitet“, sagt der 34-Jährige. Der Titel ist für ihn nun die Bestätigung dafür, dass Ausdauer und Konsequenz langfristig belohnt werden.

Geduld, Konsequenz und Glauben
„Ich möchte mit meiner Geschichte besonders jungen Menschen zeigen, was durch Geduld, Konsequenz und den Glauben an den eigenen Weg möglich ist. Es geht nicht darum, andere Lebensbereiche für ein Ziel zu vernachlässigen. Es geht darum, Verantwortung zu übernehmen, klare Prioritäten zu setzen und sich auch von schwierigen Umständen nicht sofort von seinen Zielen abbringen zu lassen“, sagt Weissmann.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Niederösterreich
27.07.2026 05:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Niederösterreich

krone.tv

Abdul B. (kleines Bild) verübte mit einem weißen Transporter den Anschlag auf die Berliner ...
Kein Einzeltäter?
Berlin-Anschlag: Verdächtiger identifiziert
Feuerwehrmann in Spanien
„Nicht zu löschen“
Feuerhölle: 1400 Fußballfelder brennen pro Stunde
Aufnahmen zeigen den Verdächtigen, wie er sich ungeniert mit dem Golfwagen aus dem Staub macht.
Bei der Tat gefilmt
„Insider“ nahm 15.000-Euro-Golfbag einfach mit
Einsatzkräfte bei der Spurensicherung in Stuttgart
Weiter in Lebensgefahr
Frau in Stuttgart angezündet: Täter ist Ehemann
Der 20-Jährige, der einen Bankmitarbeiter in Regensburg getötet haben soll, ist seit Freitag in ...
Details aus Regensburg
Verdächtiger kündigte Banküberfall per Zettel an
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Deutschland
Berlin-Anschlag: Verdächtiger identifiziert
178.869 mal gelesen
Abdul B. (kleines Bild) verübte mit einem weißen Transporter den Anschlag auf die Berliner ...
Deutschland
CSD-Terrorist bei Zugriff in Gartenlaube getötet
138.076 mal gelesen
Die Suche nach dem mutmaßlichen Attentäter Abdul B. lief auf Hochtouren und endete in einer ...
Wien
Kein Geld mehr: Wie viele jetzt plötzlich arbeiten
126.854 mal gelesen
Krone Plus Logo
Die „Krone“ hat die aktuellen Zahlen zur Arbeitslosigkeit
Deutschland
Berlin-Anschlag: Verdächtiger identifiziert
2243 mal kommentiert
Abdul B. (kleines Bild) verübte mit einem weißen Transporter den Anschlag auf die Berliner ...
Deutschland
CSD-Terrorist bei Zugriff in Gartenlaube getötet
1374 mal kommentiert
Die Suche nach dem mutmaßlichen Attentäter Abdul B. lief auf Hochtouren und endete in einer ...
Ausland
Abdul B.: Iran-Krieg verstärkte seinen Hass
982 mal kommentiert
Er ist in Berlin geboren und ist geprägt durch Hass auf die USA und Israel – verstärkt durch den ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf