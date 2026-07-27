Luxus-Autohändler wegen Steuerbetrug vor Gericht

Immer wieder wird in Oberösterreich mit hochpreisigen Autos Schindluder getrieben. Erst vergangene Woche wurde ein Autohändler aus dem Bezirk Perg nicht rechtskräftig zu zwei Jahren Haft verurteilt. Er soll hochexklusive Oldtimer und Sportwagen im Auftrag von Kunden verkauft haben. Mit den Erlösen habe er aber Finanzlöcher im eigenen Betrieb gestopft, anstatt sie den Kunden auszuzahlen.