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Geht um 900.000 Euro

Luxus-Autohändler wegen Steuerbetrug vor Gericht

Oberösterreich
27.07.2026 05:00
(Bild: FOTOKERSCHI / WERNER KERSCHBAUMMAYR)
Porträt von Krone Oberösterreich
Von Krone Oberösterreich

Ein Duo soll Abgaben von rund 900.000 Euro hinterzogen haben, weil es keine Steuern gezahlt haben sollen. Nun müssen sich die beiden in Linz vor Gericht verantworten. Ihnen drohen bis zu zehn Jahre Haft.

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Immer wieder wird in Oberösterreich mit hochpreisigen Autos Schindluder getrieben. Erst vergangene Woche wurde ein Autohändler aus dem Bezirk Perg nicht rechtskräftig zu zwei Jahren Haft verurteilt. Er soll hochexklusive Oldtimer und Sportwagen im Auftrag von Kunden verkauft haben. Mit den Erlösen habe er aber Finanzlöcher im eigenen Betrieb gestopft, anstatt sie den Kunden auszuzahlen.

Steuern für 19 Autos nicht bezahlt
Am Montag müssen nun zwei Unternehmer aus Linz am hiesigen Landesgericht für ihre mutmaßlichen Taten geradestehen. Das Duo (41, 40) soll beim Verkauf von insgesamt 19 Autos Umsatz-, Körperschafts-, Kapitalertragssteuern und Normverbrauchsabgaben in Höhe von rund 900.000 Euro hinterzogen haben.

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Beiden drohen bis zu zehn Jahre Haft, bis zu 2,5 Mio. Euro Strafe und bis zu 8 Mio. Euro Strafe für die Firma.

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