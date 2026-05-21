Ärztin angeklagt: E-Card-Betrug bei 229 Patienten?

Wer weiß schon genau, welche Leistungen der Arzt seines Vertrauens bei der Kasse tatsächlich abrechnet? In Kärnten haben sich Patienten genauer dafür interessiert – und damit eine Lawine ins Rollen gebracht. Eine Medizinerin soll sich nun sogar wegen Betruges vor dem Strafgericht verantworten!