So profitieren wir vom Wirtschaftswunder in Polen

„Krone“: Herr Bosek, sie haben einen Mega-Deal gelandet. Warum ist Polen plötzlich so heiß?

Peter Bosek: Wir haben in Polen ein echtes Wirtschaftswunder vor Augen. Das Land hat sich still und heimlich zum wirtschaftlichen Kraftzentrum Europas entwickelt. Noch 2004 betrug das Pro-Kopf-Einkommen nur die Hälfte des EU-Durchschnitts – heute sind es 80 Prozent. Die polnische Wirtschaft wächst heuer mit über drei Prozent, der Warschauer Aktienindex WIG legte in einem Jahr um ein Drittel zu. In vielerlei Hinsicht ist Polen das neue Deutschland. Und das Beste für uns Österreicher: Von Wien nach Warschau fliegt man nur eine Stunde. Das Glück liegt direkt vor unserer Haustür.