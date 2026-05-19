Nächster prominenter Neuzugang bei Ski-„Rebellen“

„Es ist nie zu spät für neue Ziele, neue Motivation und neue Träume“

„Ich freue mich sehr, diesen neuen Weg gemeinsam mit HEAD zu gehen. Es ist nie zu spät für neue Ziele, neue Motivation und neue Träume, die man gemeinsam verwirklichen möchte“, sagt Christof Innerhofer. „Vom ersten Moment an habe ich Vertrauen, Professionalität und einen starken gemeinsamen Anspruch an Qualität gespürt. Genau dieses Umfeld motiviert mich enorm und gibt mir das Gefühl, am richtigen Ort zu sein. Ich freue mich auf die kommenden Herausforderungen, auf neue gemeinsame Erfolge und darauf, meine Erfahrung und Leidenschaft weiterhin mit voller Energie einzubringen.“