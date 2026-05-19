Nächster prominenter Neuzugang bei Ski-„Rebellen“

Nach Henrik Kristoffersen schließt sich nun auch der 41-jährige Christof Innerhofer dem HEAD-Team an und wird künftig auf neuen Skiern die Piste hinunterrasen.
„Mit der Passion, die Christof Innerhofer für diesen Sport hat, passt er perfekt in unser Team“, betont HEAD-Rennsportleiter Rainer Salzgeber. „Ich bin sehr froh, dass er sich für HEAD entschieden hat. Er ist im Zuge unseres Engagements in Italien eine optimale Ergänzung. Aufgrund seiner Historie ist es unser gemeinsames Ziel, dass wir noch einmal ein Podium erreichen. Christof Innerhofer hat sich von Beginn an bei uns wohlgefühlt, er ist mit Leib und Seele bei der Sache. Wir werden versuchen, seine Ideen und Vorstellungen bei uns auszuprobieren und umzusetzen.“
„Es ist nie zu spät für neue Ziele, neue Motivation und neue Träume“
„Ich freue mich sehr, diesen neuen Weg gemeinsam mit HEAD zu gehen. Es ist nie zu spät für neue Ziele, neue Motivation und neue Träume, die man gemeinsam verwirklichen möchte“, sagt Christof Innerhofer. „Vom ersten Moment an habe ich Vertrauen, Professionalität und einen starken gemeinsamen Anspruch an Qualität gespürt. Genau dieses Umfeld motiviert mich enorm und gibt mir das Gefühl, am richtigen Ort zu sein. Ich freue mich auf die kommenden Herausforderungen, auf neue gemeinsame Erfolge und darauf, meine Erfahrung und Leidenschaft weiterhin mit voller Energie einzubringen.“
Innerhofer holte 2011 in Garmisch-Partenkirchen im Super-G den Weltmeistertitel, dazu sicherte er sich bei dieser WM Silber in der Kombination und Bronze in der Abfahrt. Silber in der Abfahrt und Bronze in der Kombination gewann der Routinier bei den Olympischen Spielen 2014 in Sotschi. Christof Innerhofer feierte bisher sechs Weltcup-Siege – vier in der Abfahrt, einen im Super-G und einen in der Kombination.
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