Weltbienentag: Kleine Helfer mit großer Bedeutung

Gift vernichtet Insekten

Trotzdem verschwinden immer mehr Arten. Schuld daran sind Pestizide, monotone Grünflächen, versiegelte Böden und der Klimawandel. Besonders Wildbienen leiden unter dem Verlust natürlicher Lebensräume. Viele Arten finden kaum noch Nahrung oder Plätze zum Nisten. Dabei sind gerade sie oft noch wichtigere Bestäuber als Honigbienen. „Aufgeräumte“ Gärten mit Schotterflächen und kurz gemähtem Rasen werden für die Tiere schnell zur grünen Wüste.