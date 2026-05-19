Nach Aufstieg: So reagiert Wacker auf Schmährufe

Was musste sich der FC Wacker Innsbruck im Jahr 2022 nach seinem Zwangsabstieg in die Tiroler Liga nicht alles anhören und gefallen lassen. Doch es kam ganz anders, als von vielen prophezeit: Der am Boden liegende Verein hat sich wieder aufgerappelt, begeisterte bei seiner Reise durchs Unterhaus und sorgte auf vielen Dorfplätzen für wahre Fußballfeste!