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„Wir sind wieder da“

Nach Aufstieg: So reagiert Wacker auf Schmährufe

Tirol
19.05.2026 13:30
In Schwaz sicherte sich der FC Wacker am Sonntag den Aufstieg in die 2. Liga.
In Schwaz sicherte sich der FC Wacker am Sonntag den Aufstieg in die 2. Liga.(Bild: GEPA)
Porträt von Hubert Rauth
Von Hubert Rauth

2022 musste der finanziell schwer angeschlagene FC Wacker Innsbruck den Zwangsabstieg in die fünfte (!) Liga antreten. Am vergangenen Sonntag sicherte sich der Tiroler Traditionsverein mit einem 5:1-Sieg gegen Schwaz den Aufstieg in die 2. Liga. Wacker ist zurück im Profi-Geschäft. Der Jubel ist groß – auf die damaligen Schmährufe folgt jetzt die Retourkutsche.

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„Die Legende ist tot!“, „Zusperren und nicht mehr aufsperren.“, „Weg mit diesem Verein, außer Geld verprassen hat der noch nichts gezeigt.“, „Sperrt‘s doch zu, diesen sogenannten Traditionsverein – oder: „The Game is over!“

Was musste sich der FC Wacker Innsbruck im Jahr 2022 nach seinem Zwangsabstieg in die Tiroler Liga nicht alles anhören und gefallen lassen. Doch es kam ganz anders, als von vielen prophezeit: Der am Boden liegende Verein hat sich wieder aufgerappelt, begeisterte bei seiner Reise durchs Unterhaus und sorgte auf vielen Dorfplätzen für wahre Fußballfeste!

„Die Innsbrucker sind wieder da“
Seit Sonntag ist die Rückkehr ins Profi-Geschäft fix. Mit einem 5:1-Sieg auswärts gegen Schwaz sicherte sich Wacker den Aufstieg in Liga zwei.

Den Erfolg nutzten die Social-Media-Verantwortlichen des Vereins auch gleich für eine klare Ansage: „Es tut uns leid, aber … die Innsbrucker sind wieder da, die Legende lebt!“, postete der Klub auf seinen Social-Media-Kanälen – und regiert mit einem Video auf die damaligen Schmährufe ...

Das Video auf Facebook:

Meistertitel und Cup-Sieg im Visier
Die aktuelle Saison ist für den FC Wacker aber noch nicht vorbei. Am Freitag (Spiel gegen Kuchl, 19.30 Uhr, Tivoli) können sich die Schwarz-Grünen auch den Meistertitel in der Regionalliga West vorzeitig sichern. Und am Pfingstmontag folgt das Finale des Kerschdorfer Tirol-Cups. Gegner sind die WSG Tirol Juniors.

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