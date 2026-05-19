Stefanie Kloß von Silbermond im Babyglück!

Die Band hatte die Schwangerschaft im April öffentlich gemacht. Sängerin Kloß war auf einem Foto mit einem leeren Glas und ihrem gerundeten Bauch zu sehen. „Glas leer, Bauch voll“, teilte die Band zu dem Bild mit. Mit Gitarrist Thomas Stolle hatte Kloß 2018 bereits einen Sohn bekommen.