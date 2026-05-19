Andrea Kdolskys knallharte Abrechnung mit Neidern

Kdolsky: „Macht es gut!“

Zuletzt verspricht Andrea Kdolsky, dass sie bereits mit der Fertigstellung ihres zweiten Buches beschäftigt sei und weitere, neue Projekte in Vorbereitung habe. Sie wolle aber nichts darüber mehr veröffentlichen, sonst werde es ihr neuerlich nachgemacht.

Eine Spitze, die sich die blendende Rhetorikerin und Autorin nicht nehmen lässt, um sich danach kurz zu verabschieden. Sie schreibt: „Danke für 27 Jahre Begleitung und macht es gut“, und schickt ein Herz an alle nach.