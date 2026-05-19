Missbrauchsvorwürfe bei britischer Dating-Show

Untersuchung eingeleitet

Bereits im April sei eine externe Untersuchung zum Wohlbefinden der Teilnehmerinnen und Teilnehmer in Auftrag gegeben worden, hieß es in einer Stellungnahme des Senders weiter. Bis zum Ergebnis der Untersuchung und auch um Spekulationen zu vermeiden, habe man die Sendung aus dem Programm genommen. Alle Staffeln der Sendung sind sowohl aus dem Streaming-Angebot als auch aus den linearen Diensten entfernt worden.