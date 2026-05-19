Missbrauchsvorwürfe bei britischer Dating-Show

Während der Dreharbeiten der TV-Show „Married At First Sight“ sollen zwei Frauen vergewaltigt worden sein. Eine dritte Frau schilderte der BBC sexuelles Fehlverhalten ihres „Matches“. Er sei beim Sex zu weit gegangen und habe eine Grenze überschritten, sagte die Teilnehmerin.
In der Show, die von der Produktionsfirma CPL produziert wird, werden Singles von Fachleuten zusammengebracht und lernen sich erst am Tag ihrer Hochzeit kennen. Die darin geschlossenen Ehen sind rechtlich nicht bindend. Die Zuschauerinnen und Zuschauer begleiten die Paare dann unter anderem bei ihren Flitterwochen. „Married At First Sight“ wird als „gewagtes soziales Experiment“ bezeichnet.
Nun wurden durch einen BBC-Bericht Vorwürfe des sexuellen Missbrauchs und der Vergewaltigung laut. Zwei Frauen schilderten darin, während der Dreharbeiten vergewaltigt worden zu sein, eine dritte Frau sprach von sexuellem Fehlverhalten. Einer der betroffenen Teilnehmer wies laut BBC alle Vorwürfe zurück. Laut dem Bericht wurde das Produktionsteam wenige Tage nach dem Vorfall informiert. Kurz darauf sei das Paar wegen Bedenken aus der Sendung genommen worden.
Im Raum stehen zudem mögliche Versäumnisse bei den Schutz- und Betreuungsmaßnahmen. Channel 4, auf dem die Show gezeigt wurde, teilte mit, schnell und angemessen gehandelt zu haben. Anwältinnen und Anwälte der Produktionsfirma bestätigten das.
Untersuchung eingeleitet
Bereits im April sei eine externe Untersuchung zum Wohlbefinden der Teilnehmerinnen und Teilnehmer in Auftrag gegeben worden, hieß es in einer Stellungnahme des Senders weiter. Bis zum Ergebnis der Untersuchung und auch um Spekulationen zu vermeiden, habe man die Sendung aus dem Programm genommen. Alle Staffeln der Sendung sind sowohl aus dem Streaming-Angebot als auch aus den linearen Diensten entfernt worden.
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