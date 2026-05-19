Doppelte Aufregung um bedenkliches Plakat der ÖVP

Nach der Reinigung bleiben die Plakate weiterhin hängen

Wie viele insgesamt beschmiert wurden und wie viel die politische Werbung an den Wartehäuschen im Schnitt kostet, will man auch hier nicht wissen. Das nun eindeutig der Bundes-ÖVP zuzuordnende Plakat hängt übrigens nach wie vor dort. Wie lange es dauert, bis es wieder beschmiert wird, wird sich weisen.