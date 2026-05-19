Aus verletzter Ehre Tochter niedergestochen: Haft!

Gewalt und arrangierte Ehen

Sie hätte viel nachgedacht und sei zu dem Schluss gekommen: „So, wie ich meinen Vater kenne, war das nicht er. Ich weiß einfach, dass er nicht er selbst war.“ Dabei sprach die 15-Jährige bei der Polizei noch von Todesdrohungen gegen sie, gegen ihren rumänischen Freund – und auch gegen ihre ältere Schwester. Sie sei einem älteren Afghanen versprochen, dürfe über ihr Leben nicht selbst entscheiden. Immer wieder gab es auch Gewalt. Mit Blick auf ihren Vater, der während der Zeugenaussage im Verhandlungssaal bleiben darf, meint sie: „Das hab‘ ich erfunden.“