ORF-Wahl: Am Küniglberg liegen die Nerven blank

Auch alle anderen Posten wurden zwischen ÖVP und SPÖ aufgeteilt: Technischer Direktor bleibt Harlad Kräuter, kaufmännischer Direktor soll eine Frau werden. Überlegungen, König unter Pig mit dieser Position zu betrauen, sind abgesagt. Die ÖVP will hier unbedingt eine Frau haben. Damit bleibt für die SPÖ noch der Programmdirektor. Das soll der SPÖ-nahe Redakteur Thomas Langpaul werden. Er hat allerdings keinerlei Erfahrungen in diesem Bereich. Langpaul war Innenpolitikjournalist und US-Korrespondent.