Pensionistin tot: Anklage wegen Mordes erhoben

„Nur um Geld angebettelt“

Seither schweigt der Tatverdächtige, der eine 87-jährige Pensionistin in einem Seniorenheim in Wien gewaltsam ermordet haben soll. Mitarbeiter des Heimes hatten die Leiche der Frau damals in ihrem Bett entdeckt. Der Türke hatte bereits damals in seiner Einvernahme betont, dass er sich den Tod der Frau nicht erklären könne. „Er hat die Frau nur um Geld angebettelt, aber er hat sie nicht getötet“, sagte seine Anwältin Astrid Wagner dazu.