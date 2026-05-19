Orden an Schüsssel: FPÖ verließ Saal aus Protest

Es sei wichtig, sich daran zu erinnern, dass es in sich verändernden Zeiten Konstanten gebe, sagte seine ehemalige Amtskollegin Angela Merkel. Das erste Versprechen der Europäischen Union war laut der Deutschen das Friedensversprechen. Das zweite Versprechen für Wohlstand steht laut Merkel aber genauso unter Druck wie das erste seit dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine. Nachhaltigkeit und wirtschaftlicher Erfolg seien Voraussetzungen, dass die Menschen Europa als einen Gewinn für ihr Leben betrachten. Das dritte Versprechen sei das Versprechen der Demokratie, der Menschenrechte und der multilateralen Zusammenarbeit auf der Welt.