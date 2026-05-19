Sechste WM: Cristiano Ronaldo schreibt Geschichte!

Die sechste Fußball-WM-Teilnahme von Superstar Cristiano Ronaldo ist seit Dienstag fix: Der 41-jährige Portugiese wurde wie erwartet von Trainer Roberto Martínez in den vorläufigen 27-Mann-Kader des Europameisters von 2016 berufen. So oft war noch kein Spieler bei einer Endrunde dabei.
Neben Ronaldo nominierte Martinez mit dessen Al-Nassr-Kollegen Joao Felix und Ruben Neves (Al Hilal) zwei weitere Profis, die bei Klubs in Saudi-Arabien spielen. Von Paris St. Germain sind Nuno Mendes, Joao Neves, Vitinha und Goncalo Ramos dabei.
Portugal Favorit in der Gruppe
Offensiv sollen Bruno Fernandes von Manchester United und Bernardo Silva von Stadtrivale City den Takt angeben. Portugal geht klar favorisiert in die Gruppe K, in der mit Kolumbien am 28. Juni der stärkste Gegner wartet. Zudem treffen die Iberer auf Usbekistan (23. Juni) und zum Auftakt am 17. Juni auf die Demokratische Republik Kongo.
Wie Ronaldo wird wohl auch Lionel Messi bei der Endrunde in den USA, Mexiko und Kanada zum sechsten Mal WM-Luft schnuppern. Das hat noch kein Spieler zuvor geschafft. Die Argentinier treffen am 22. Juni (19.00 Uhr MESZ) in Dallas im zweiten Gruppenspiel auf Österreich.
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