Seien Sie beim Saisonfinale des SK Rapid dabei

Am kommenden Montag steigt im Allianz-Stadion in Wien das Saisonfinale des SK Rapid, wo dieser im Rückspiel auf den Gewinner aus der Partie SV Ried vs. Wolfsberger AC (live im sportkrone.at Ticker). Die „Krone“ bringt Sie zum großen Endspiel um den Einzug in das europäische Fußballgeschäft und verlost 2x2 Karten für das Entscheidungsspiel.
Die Saison für den Rekordmeister hätte besser laufen können. Noch vor wenigen Runden bestand noch die Chance darauf, unter die Top 3 zu kommen oder gar am Ende den Meisterteller hochzustemmen. Doch am Ende reichte es für die Hütteldorfer nur zu Rang 5. So wie bereits letzte Saison muss Rapid damit nun wieder in das Europacup-Playoff und trifft dort entweder auf den SV Ried oder den WAC.
Das Abenteuer Europacup-Playoff findet bereits am Freitag um 19:30 für Grün-Weiß mit dem Hinspiel in der Ferne statt und nur drei Tage später müssen die Wiener den Einzug in die 2. Qualifikationsrunde der Conference League daheim fixieren.
Im Stadion live dabei sein
Die „Krone“ bringt Sie live ins Stadion zum Entscheidungsspiel für den SK Rapid Wien! Wir verlosen 2x2 Karten für die Partie am 25. Mai um 17:00 Uhr im Allianz-Stadion! Füllen Sie einfach das untenstehende Formular bis zum Teilnahmeschluss am 22. Mai, 09:00 Uhr aus und schon nehmen Sie an der Verlosung teil.
Sie wollen Ihre Gewinnchance erhöhen? Dann haben wir für alle Abonnenten des „Krone“-Sport Newsletters gute Nachrichten! Alle teilnehmenden Abonnenten und jene, welche es bis zum Teilnahmeschluss noch werden, erhalten die doppelte Gewinnchance! Weitere Informationen und die Teilnahmebedingungen finden Sie hier.