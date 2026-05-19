Seien Sie beim Saisonfinale des SK Rapid dabei

Die Saison für den Rekordmeister hätte besser laufen können. Noch vor wenigen Runden bestand noch die Chance darauf, unter die Top 3 zu kommen oder gar am Ende den Meisterteller hochzustemmen. Doch am Ende reichte es für die Hütteldorfer nur zu Rang 5. So wie bereits letzte Saison muss Rapid damit nun wieder in das Europacup-Playoff und trifft dort entweder auf den SV Ried oder den WAC.