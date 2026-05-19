Swatch-Uhr sofort ausverkauft, Nachschub folgt

Uhr ist nicht limitiert

Dass der Verkauf durch die Decke gehen wird, hat man bei Swatch erwartet, aber nicht in dem Ausmaß, so die Swatch-Pressestelle. „Die Uhr ist nicht limitiert“, heißt es weiter. Demnach wird sie auch wieder nachgeliefert. Wann und wie viele Stück, das könne man allerdings nicht sagen.