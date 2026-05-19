Swatch-Uhr sofort ausverkauft, Nachschub folgt

Der Hype um die „Royal Pop“ – die Kooperation von Swatch und Audemars Piguet – ist in Graz voll eingeschlagen. Am ersten Verkaufstag war sie nach einer Stunde ausverkauft. Die Taschenuhr wird nachgeliefert.
Um 10.30 Uhr am Samstag war die Uhr in Graz ausverkauft. Da hatte das Swatch-Geschäft in der Sporgasse gerade einmal eine Stunde geöffnet. Hunderte Menschen standen Schlange und hatten zum Teil die Nacht vor dem Geschäft verbracht. Jeder Kunde durfte nur eine Uhr kaufen. Weltweit brach am Wochenende ein Hype um die „Royal Pop“, die Kooperation der Schweizer Uhrenfirmen Swatch und der Luxusmarke Audemars Piguet, aus.
Uhr ist nicht limitiert
Dass der Verkauf durch die Decke gehen wird, hat man bei Swatch erwartet, aber nicht in dem Ausmaß, so die Swatch-Pressestelle. „Die Uhr ist nicht limitiert“, heißt es weiter. Demnach wird sie auch wieder nachgeliefert. Wann und wie viele Stück, das könne man allerdings nicht sagen.
Die Nachfrage im Grazer Store ist weiter hoch, innerhalb von zehn Minuten kommen am Dienstagmittag vier Personen mit der Frage „Haben Sie noch die Royal Pop?“ Die Mitarbeiter müssen die Kunden heute vorerst vertrösten. Morgen könnte es schon wieder anders aussehen.
Ein sehr bekannter Kunde hatte am Montag Glück. „Eiskönig“ Charly Temmel war wohl im Grazer Geschäft, um eine Swatch der speziellen Kooperation zu erstehen. Um 400 Euro ist ein Stück erhältlich. Es gibt die Uhr in acht verschiedenen Farben.
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