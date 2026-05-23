Studie soll Blindenführhunden Arbeit erleichtern

Teilnahme erwünscht

Für dieses Vorhaben werden Besitzer ausgebildeter Blindenführhunde gesucht, die bereit sind, an einer etwa eineinhalbstündigen Messsitzung am Vetmed-Campus in Floridsdorf teilzunehmen. Die Untersuchungen sind nicht-invasiv und finden in einer ruhigen, kontrollierten Atmosphäre statt, in der das Wohl des Tieres an erster Stelle steht.

Interessierte wenden sich direkt an Studienleiterin Mag. Julia Wegscheider: Julia.Wegscheider@vetmeduni.ac.at