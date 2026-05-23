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Studie soll Blindenführhunden Arbeit erleichtern

Tierecke
23.05.2026 08:49
Ein Assistenzhund ist für seinen Menschen im Alltag eine unverzichtbare Unterstützung.
Ein Assistenzhund ist für seinen Menschen im Alltag eine unverzichtbare Unterstützung.(Bild: Roman - stock.adobe.com)
Porträt von Diana Zwickl
Von Diana Zwickl

Die Veterinärmedizinische Universität Wien sucht Besitzer ausgebildeter Blindenführhunde für ein Forschungsprojekt. Ziel der Studie ist es, das Brustgeschirr – auch Führgeschirr genannt – künftig besser an die Bedürfnisse der Helfer auf vier Pfoten anzupassen.

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Blindenführhunde sind hoch qualifizierte Arbeitstiere. Sie navigieren zuverlässig durch Menschenmengen, halten an Kreuzungen an und begleiten ihre Besitzer sicher durch den Alltag. Wie sich das Führgeschirr dabei auf den Körper der Hunde auswirkt, ist bislang kaum bekannt.

Hier setzt ein Forschungsprojekt der Vetmeduni Wien an. Unter dem Titel „Assistenten auf vier Pfoten: Biomechanische Untersuchungen zur Verbesserung von Blindenführhundegeschirren“ erforscht Studienleiterin Julia Wegscheider, inwiefern das Geschirr und verschiedene Bügellängen die Bewegung der Hunde einschränken.

Was die Wissenschaft wissen möchte
Mithilfe einer modernen Druckmessplatte und eines präzisen Kamerasystems wird genau analysiert, wie sich die Bewegungsmuster mit und ohne Geschirr sowie bei unterschiedlichen Bügelkonfigurationen unterscheiden.

Langfristig sollen die Ergebnisse dabei helfen, Führgeschirre individueller und hundefreundlicher zu gestalten. So könnten Komfort und Gesundheit der Tiere verbessert werden.

Teilnahme erwünscht
Für dieses Vorhaben werden Besitzer ausgebildeter Blindenführhunde gesucht, die bereit sind, an einer etwa eineinhalbstündigen Messsitzung am Vetmed-Campus in Floridsdorf teilzunehmen. Die Untersuchungen sind nicht-invasiv und finden in einer ruhigen, kontrollierten Atmosphäre statt, in der das Wohl des Tieres an erster Stelle steht.

Interessierte wenden sich direkt an Studienleiterin Mag. Julia Wegscheider: Julia.Wegscheider@vetmeduni.ac.at

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