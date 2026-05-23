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Einsatz in Kalifornien

Tank droht zu explodieren: Zehntausende evakuiert

Ausland
23.05.2026 08:38
Polizisten leiten Menschen in Garden Grove an, die von der Evakuierung betroffen sind.
Polizisten leiten Menschen in Garden Grove an, die von der Evakuierung betroffen sind.(Bild: AFP/BLAKE FAGAN)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Die drohende Explosion eines Lagertanks mit einer brennbaren, gefährlichen Chemikalie hat in Südkalifornien zu einer großflächigen Evakuierung geführt. Rund 40.000 Anwohner im Großraum Garden Grove, südöstlich von Los Angeles, seien von dem Aufruf betroffen, berichteten US-Medien.

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Nach Angaben von Behörden könnte der Notfall dazu führen, dass ein Leck auftritt oder der Tank explodiert.

Die Chemikalie Methylmethacrylat sei hochgiftig und leicht entzündbar, sagte Craig Covey von der Feuerwehr im Bezirk Orange County. Der Tank mit der Flüssigkeit, die bei der Herstellung von Kunststoffen verwendet wird, befindet sich auf dem Gelände eines Luft- und Raumfahrtunternehmens. Im schlimmsten Fall könnte es zu einer unkontrollierten Explosion kommen, führte Covey aus.

Dieser Chemietank droht zu explodieren:

Der Tank wurde unterdessen von außen mit Wasser gekühlt, um ein weiteres Aufheizen zu verhindern. Ein defektes Ventil verursachte zusätzliche Probleme.

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