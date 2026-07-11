OÖ-Landtag sperrt zu und macht 84 Tage Pause

Peter Binder, dessen Partei zwar mit Martin Winkler in der Landesregierung vertreten ist, gleichzeitig mit den Neos, den Grünen und der MFG als eine Art Opposition agiert, merkt kritisch an: „Auch wenn über Parteigrenzen hinweg positiv gearbeitet wird: Dieser Umstand kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass manchen Verbesserungen, die zur Stärkung der Demokratie in unserem Bundesland notwendig gewesen wären, immer noch nicht erreicht werden konnten.“ Er spricht damit die fehlende Möglichkeit zur Einsetzung einer Untersuchungskommission an oder das Fehlen eines Budgetdienstes wie im Parlament in Wien.