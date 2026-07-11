Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Sizungsfreie Zeit

OÖ-Landtag sperrt zu und macht 84 Tage Pause

Oberösterreich
11.07.2026 10:00
(Bild: Pressefoto Scharinger/Daniel Scharinger)
Porträt von Robert Loy
Von Robert Loy

Oberösterreichs Landtagspräsidenten ziehen nach elf Sitzungen und 100 Ausschusstagen Bilanz über das abgelaufene politische Arbeitsjahr. Es gibt Lob für die gute Zusammenarbeit, aber auch Tadel über fehlende Rechte für Abgeordnete.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Der letzte Schultag war für die Abgeordneten des oberösterreichischen Landtags ihr erster Ferientag: Nach elf Sitzungen und exakt 100 Ausschusstagen im Arbeitsjahr 2025/2026 begann gestern, Freitag, die sitzungsfreie Zeit. Laut Kalender der Landtagsdirektion ist die nächste Sitzung des oberösterreichischen Landesparlaments bis auf vier Ausschusstage im September für 1. Oktober angesetzt. Dazwischen liegen 84 Tage. Die Sommerferien der Schüler dauern 63 Tage

Tradition ist es in Oberösterreich, dass vor der Sommerpause Bilanz gezogen wird – wobei das Präsidenten-Trio Max Hiegelsberger von der ÖVP, Sabine Binder von der FPÖ und der Sozialdemokrat Peter Binder betonte, dass trotz aller politischer Differenzen von 132 Beschlüssen 78 einstimmig gefallen sind. Die 2. Landtagspräsidentin Sabine Binder sagt: „Bei allen unterschiedlichen politischen Zugängen und Sichtweisen stehen in Oberösterreich der respektvolle Austausch und die gemeinsame Verantwortung im Vordergrund.“

SPÖ vermisst Budgetdienst und Recht auf Kommission
ÖVP-Mann Max Hiegelsberger bezeichnet den Landtag als klaren Anker der Stabilität: „Hier wird mit hoher Intensität um politische Lösungen und Kompromisse gerungen, gleichzeitig aber der Wille zur Zusammenarbeit auch über Parteigrenzen hinweg festgehalten.“

Peter Binder, dessen Partei zwar mit Martin Winkler in der Landesregierung vertreten ist, gleichzeitig mit den Neos, den Grünen und der MFG als eine Art Opposition agiert, merkt kritisch an: „Auch wenn über Parteigrenzen hinweg positiv gearbeitet wird: Dieser Umstand kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass manchen Verbesserungen, die zur Stärkung der Demokratie in unserem Bundesland notwendig gewesen wären, immer noch nicht erreicht werden konnten.“ Er spricht damit die fehlende Möglichkeit zur Einsetzung einer Untersuchungskommission an oder das Fehlen eines Budgetdienstes wie im Parlament in Wien.

Kommentar
Kein starkes Signal

Natürlich sitzen die Abgeordneten jetzt nicht 84 Tage zu Hause und schalten auf Stand-by. Im Gegenteil: Der politische Betrieb läuft auch während der sitzungsfreien Zeit weiter. Gerade im Sommer sind viele Politiker sogar mehr unterwegs als sonst und bei den Leuten, wo sie auch hinsollen.

(Bild: Krone KREATIV)

Trotzdem: Braucht der Landtag in einer Zeit voller Krisen tatsächlich fast drei freie Monate, bis er wieder zusammentritt? Während wir laufend mit Herausforderungen konfrontiert sind, gönnt man sich eine bemerkenswert lange Pause.

Ein starkes Signal an die Bevölkerung und an die Wähler ist das jedenfalls nicht...

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Oberösterreich
11.07.2026 10:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Musiker vs. Zeitung
Betroffene über Wecker-Urteil: „Ein böser Traum“
Viktor Erdesz lud im Jahr 2020 mit einem Foto der Wehrmacht zu einem Event der schlagenden ...
Aussteiger packt aus
Parteiaustritte nach Rechtsruck in FPÖ-Jugend
Der Ganzkörperbadeanzug sorgt immer wieder für Diskussionen.
Krone Plus Logo
Burkini-Urteil
Warum auch zu wenig Stoff zu Klagen führen kann
Einen Tag nach dem Amokalarm in Bayern sind weitere Details zu dem Verdächtigen bekannt ...
Amokalarm in Bayern
„Echte Helden“: Schüler retteten verletzte Opfer
krone.tv fragt nach
Pflege-Frust? „Asylwerber sollen mitarbeiten!“
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Tirol
Aufgespritzte Lippen: Beliebte Lehrerin musste weg
116.842 mal gelesen
Ein letztes Mal noch Lachen vor der Berufsschule: Melanie Stanojevic wollte unbedingt bleiben.
Wien
Und was bitte war die Leistung, Frau Stadträtin?
105.921 mal gelesen
Kasia Greco von der ÖVP wurde mit dem Großen Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik ...
Außenpolitik
US-Warnung nach neuer Angriffswelle gegen den Iran
88.073 mal gelesen
Für US-Präsident Donald Trump ist die Feuerpause beendet. Das US-Militär hat am Mittwochabend ...
Innenpolitik
Paketsteuer deutlich teurer als kommuniziert
1858 mal kommentiert
Onlineeinkäufe werden teurer – durch die Umsatzsteuer sogar noch teurer als bekannt.
Wirtschaft
Preis-Schock droht: Weltmarkt fehlt Putins Diesel
1048 mal kommentiert
Die Russen haben wegen der Sprit-Krise im Land ein Exportverbot für Diesel verhängt. Das könnte ...
Wien
Streit um Mädchen: Bub (12) sticht auf Freunde ein
909 mal kommentiert
Die blutigen Szenen spielten sich im Wielandpark ab. Der Bub nahm zum Treffen ein Messer mit.
Mehr Oberösterreich
Sizungsfreie Zeit
OÖ-Landtag sperrt zu und macht 84 Tage Pause
Krone Plus Logo
Häufiges Phänomen
Was passiert, wenn Zeugen nicht zum Prozess kommen
Sport Tv Logo
Glaube versetzt Berge
Für Marathon zieht die Kirche ins Krankenhaus um!
Krone Plus Logo
Amt lehnt Antrag ab
Familie wollte 3 Wochen vor Ferien nach Pakistan
Krone Plus Logo
Drogen-Hotspot in Linz
„Umkleidekabinen werden als Toiletten missbraucht“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf