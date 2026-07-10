Motorradlenker hatte in der Früh 2,24 Promille

Verletzt ins Spital

Nach der Erstversorgung am Unfallort wurde der Verletzte von der Rettung ins Krankenhaus gebracht. Ein Alkotest ergab einen Messwert, der zum Staunen Anlass gab. Denn der 42-Jährige hatte in der Früh offenbar 2,24 Promille Alkohol im Blut. Dem Innvierler wurde daher sein Führerschein vorläufig abgenommen, er muss nun auch mit mehreren Anzeigen rechnen.