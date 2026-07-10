Motorradlenker hatte in der Früh 2,24 Promille

Manche Menschen kennen offenbar keine Grenzen und blenden auch ihr Verantwortungsbewusstsein völlig aus. In diese Kategorie dürfte auch ein 42-jähriger Innviertler fallen, der sich Freitagfrüh trotz enormer Alkoholisierung auf sein Motorrad gesetzt und damit in Steyr prompt einen Bauchfleck absolviert hat.
Ein 42-jähriger Innviertler war am Freitag gegen 06.55 Uhr früh in der Stadt Steyr mit seinem Motorrad auf der B 122a unterwegs. Als der Mann einen vor ihm fahrenden Lkw überholte, kam er in der nachfolgenden Kurve von der Fahrbahn ab. Ein Sturz war die Folge.
Verletzt ins Spital
Nach der Erstversorgung am Unfallort wurde der Verletzte von der Rettung ins Krankenhaus gebracht. Ein Alkotest ergab einen Messwert, der zum Staunen Anlass gab. Denn der 42-Jährige hatte in der Früh offenbar 2,24 Promille Alkohol im Blut. Dem Innvierler wurde daher sein Führerschein vorläufig abgenommen, er muss nun auch mit mehreren Anzeigen rechnen.
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