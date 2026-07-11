Mofalenker (65) bedrohte Polizisten mit dem Tod

Beamte bedroht

Im Zuge der Amtshandlung wurde der Mofalenker aber immer aggressiver, er begann die Beamten zu beschimpfen und drohte: „Ich bringe euch um.“ Der 65-Jährige wurde daraufhin vorübergehend festgenommen. Den Alkotest verweigerte er. Der Führerschein konnte ihm nicht abgenommen werden, weil er nicht im Besitz einer Lenkberechtigung ist. Er wird bei der Bezirkshauptmannschaft Grieskirchen/Eferding und der Staatsanwaltschaft Wels angezeigt.