Mofalenker (65) bedrohte Polizisten mit dem Tod

In Schlangenlinien war ein Mofafahrer (65) Freitagabend in Gallspach unterwegs. Die auffällige Fahrweise war auch einer Polizeistreife aufgefallen, die den 65-Jährigen kontrollieren wollte. Doch die Verkehrskontrolle eskalierte und endete letztlich mit einer Festnahme.
Am Freitag gegen 18.15 Uhr bemerkten Streifenpolizisten einen Mofalenker (65), der in Gallspach ausgesprochen unsicher unterwegs war. Sie forderten den Ortsansässigen zur Verkehrskontrolle und zum Alkomattest auf, denn offensichtlich war der 65-Jährige stark betrunken.
Beamte bedroht
Im Zuge der Amtshandlung wurde der Mofalenker aber immer aggressiver, er begann die Beamten zu beschimpfen und drohte: „Ich bringe euch um.“ Der 65-Jährige wurde daraufhin vorübergehend festgenommen. Den Alkotest verweigerte er. Der Führerschein konnte ihm nicht abgenommen werden, weil er nicht im Besitz einer Lenkberechtigung ist. Er wird bei der Bezirkshauptmannschaft Grieskirchen/Eferding und der Staatsanwaltschaft Wels angezeigt.
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