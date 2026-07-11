Kulturhof Perg: Eine Theatergruppe dreht durch

Christian Manuel Oliveira (Harald) und Martin Dreiling (Richard) stehen ihren Kolleginnen in Komik um nichts nach. Thomas Bammer nimmt man den abgeklärten Regisseur gerne ab. Yevgenij Kobyakov ist diesmal leider nicht als Live-Musiker, sondern „nur“ als Schauspieler mit dabei. Sebastian Kamm versucht in der Rolle als Inspizient das Chaos unter Kontrolle zu halten.