Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Sommerspaß

Kulturhof Perg: Eine Theatergruppe dreht durch

Oberösterreich
11.07.2026 20:00
Perg: Rasante Komödie mit Niveau und bestem Humor.
Perg: Rasante Komödie mit Niveau und bestem Humor.(Bild: reinhard winkler)
Porträt von Claudia Tröster
Von Claudia Tröster

Was wäre der „Der nackte Wahnsinn“ ohne Türen und Sardinen? Die Kult-Komödie sorgt derzeit im Kulturhof Perg für ein gelungenes Sommertheatervergnügen pur. Das Ensemble um Julia Ribbeck und Martin Dreiling verlegte die Farce ins Mühlviertel.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Nach den anspruchsvollen und hochgelobten Produktionen „Jedermann“ (2024) und „Romeo und Julia“ (2025) lag die Latte im Kulturhof Perg hoch. Doch man ließ sich nicht beirren: Mit der Farce „Der nackte Wahnsinn“ über eine Theatergruppe in Nöten serviert man 2026 einfach nur unterhaltsames Sommertheater – und das passt wunderbar.

Die Story ist Kult: Eine Theatergruppe will eine Komödie aufführen; doch bei der Generalprobe läuft so ziemlich alles schief. Und bei der letzten Vorstellung der Komödie gerät das Ensemble dann völlig aus den Fugen und an den Rand des Nervenzusammenbruchs.

Theater im Theater
Das künstlerische Leitungsteam, Julia Ribbeck und Daniel Morales Perez, hat das Stück von Michael Frayn, das 1992 vom US-Regisseur Peter Bogdanovich verfilmt wurde, regional zwischen Perg, Unterweißenbach und Oedt angesiedelt. Obwohl das Komödiantische im Vordergrund steht, sind für den Kulturhof Perg typische Elemente zu spüren, etwa schuf Jan Hax Halama ein Bühnenbild und Kostüme im Retrostyle mit liebevoll platzierten Details.

(Bild: reinhard winkler)
(Bild: reinhard winkler)

Auch schauspielerisch gekonnt
Julia Ribbeck führt als Ursula die Frauenriege souverän an. Christiane Burghofer, die drei Wochen vor der Premiere als Valentina eingesprungen ist, und Katharina Heißenhuber (Isolde) glänzen ebenso in ihren Rollen. Laura Enzenhofer ist eine hinreißend genervte Regieassistentin Aurelia.

Christian Manuel Oliveira (Harald) und Martin Dreiling (Richard) stehen ihren Kolleginnen in Komik um nichts nach. Thomas Bammer nimmt man den abgeklärten Regisseur gerne ab. Yevgenij Kobyakov ist diesmal leider nicht als Live-Musiker, sondern „nur“ als Schauspieler mit dabei. Sebastian Kamm versucht in der Rolle als Inspizient das Chaos unter Kontrolle zu halten.

Lesen Sie auch:
Bald ist es wieder soweit: Das Pflasterspektakel findet mitten in Linz statt.
Von 23. bis 25. Juli
Linzer Pflasterspektakel hat heuer mehr Spielorte
07.07.2026
9500 Fans in Linz
Pizzera & Jaus: „Zottelbär, mein H ist weg“
09.07.2026
Neue TV-Show
„Einfach Krauli“: Kochen unter freiem Himmel
01.07.2026

Tanzelemente verstärkt die große Klasse
Als heimlicher Star der Inszenierung entpuppt sich das Tanztrio mit Tura Gomez Coll, Elias Morales Perez und Filip Löbl. Mit ihren slapstickartigen Einlagen als Bühnenarbeiter sind sie Publikumslieblinge. Gerne hätte man mehr von ihnen gesehen.

Alle zusammen bescherten dem Premierenpublikum dreieinhalb Stunden beste Sommertheater-Unterhaltung. „Der nackte Wahnsinn“ ist noch bis 12. August zu sehen.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Oberösterreich
11.07.2026 20:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Musiker vs. Zeitung
Betroffene über Wecker-Urteil: „Ein böser Traum“
Viktor Erdesz lud im Jahr 2020 mit einem Foto der Wehrmacht zu einem Event der schlagenden ...
Aussteiger packt aus
Parteiaustritte nach Rechtsruck in FPÖ-Jugend
Der Ganzkörperbadeanzug sorgt immer wieder für Diskussionen.
Krone Plus Logo
Burkini-Urteil
Warum auch zu wenig Stoff zu Klagen führen kann
Einen Tag nach dem Amokalarm in Bayern sind weitere Details zu dem Verdächtigen bekannt ...
Amokalarm in Bayern
„Echte Helden“: Schüler retteten verletzte Opfer
krone.tv fragt nach
Pflege-Frust? „Asylwerber sollen mitarbeiten!“
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Tirol
Aufgespritzte Lippen: Beliebte Lehrerin musste weg
121.682 mal gelesen
Ein letztes Mal noch Lachen vor der Berufsschule: Melanie Stanojevic wollte unbedingt bleiben.
Ski Alpin
Nach Krankheit: Schweizer Ski-Legende verstorben
121.067 mal gelesen
Roland Collombin ist im Alter von 75 Jahren verstorben.
Ski Alpin
Mirjam Puchner genießt ihr Leben als Pensionistin
119.999 mal gelesen
Mirjam Puchner genießt das Leben.
Wirtschaft
Preis-Schock droht: Weltmarkt fehlt Putins Diesel
1118 mal kommentiert
Die Russen haben wegen der Sprit-Krise im Land ein Exportverbot für Diesel verhängt. Das könnte ...
Wien
Streit um Mädchen: Bub (12) sticht auf Freunde ein
925 mal kommentiert
Die blutigen Szenen spielten sich im Wielandpark ab. Der Bub nahm zum Treffen ein Messer mit.
Tirol
Aufgespritzte Lippen: Beliebte Lehrerin musste weg
865 mal kommentiert
Ein letztes Mal noch Lachen vor der Berufsschule: Melanie Stanojevic wollte unbedingt bleiben.
Mehr Oberösterreich
Polizei schritt ein
Von Raser auf Westautbahn wurde BMW beschlagnahmt
Großer Wettbewerb
Kleine und große Florianis ritterten um Medaillen
Sommerspaß
Kulturhof Perg: Eine Theatergruppe dreht durch
Mit 80 noch aktiv
Ein Linzer „beschenkte“ schon jeden Österreicher
Schwerpunktkontrolle
Autofahrer mit Tempo 138 in 70-km/h-Zone erwischt
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf