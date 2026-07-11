Kulturhof Perg: Eine Theatergruppe dreht durch

Was wäre der „Der nackte Wahnsinn“ ohne Türen und Sardinen? Die Kult-Komödie sorgt derzeit im Kulturhof Perg für ein gelungenes Sommertheatervergnügen pur. Das Ensemble um Julia Ribbeck und Martin Dreiling verlegte die Farce ins Mühlviertel.
Nach den anspruchsvollen und hochgelobten Produktionen „Jedermann“ (2024) und „Romeo und Julia“ (2025) lag die Latte im Kulturhof Perg hoch. Doch man ließ sich nicht beirren: Mit der Farce „Der nackte Wahnsinn“ über eine Theatergruppe in Nöten serviert man 2026 einfach nur unterhaltsames Sommertheater – und das passt wunderbar.
Die Story ist Kult: Eine Theatergruppe will eine Komödie aufführen; doch bei der Generalprobe läuft so ziemlich alles schief. Und bei der letzten Vorstellung der Komödie gerät das Ensemble dann völlig aus den Fugen und an den Rand des Nervenzusammenbruchs.
Theater im Theater
Das künstlerische Leitungsteam, Julia Ribbeck und Daniel Morales Perez, hat das Stück von Michael Frayn, das 1992 vom US-Regisseur Peter Bogdanovich verfilmt wurde, regional zwischen Perg, Unterweißenbach und Oedt angesiedelt. Obwohl das Komödiantische im Vordergrund steht, sind für den Kulturhof Perg typische Elemente zu spüren, etwa schuf Jan Hax Halama ein Bühnenbild und Kostüme im Retrostyle mit liebevoll platzierten Details.
Auch schauspielerisch gekonnt
Julia Ribbeck führt als Ursula die Frauenriege souverän an. Christiane Burghofer, die drei Wochen vor der Premiere als Valentina eingesprungen ist, und Katharina Heißenhuber (Isolde) glänzen ebenso in ihren Rollen. Laura Enzenhofer ist eine hinreißend genervte Regieassistentin Aurelia.
Christian Manuel Oliveira (Harald) und Martin Dreiling (Richard) stehen ihren Kolleginnen in Komik um nichts nach. Thomas Bammer nimmt man den abgeklärten Regisseur gerne ab. Yevgenij Kobyakov ist diesmal leider nicht als Live-Musiker, sondern „nur“ als Schauspieler mit dabei. Sebastian Kamm versucht in der Rolle als Inspizient das Chaos unter Kontrolle zu halten.
Tanzelemente verstärkt die große Klasse
Als heimlicher Star der Inszenierung entpuppt sich das Tanztrio mit Tura Gomez Coll, Elias Morales Perez und Filip Löbl. Mit ihren slapstickartigen Einlagen als Bühnenarbeiter sind sie Publikumslieblinge. Gerne hätte man mehr von ihnen gesehen.
Alle zusammen bescherten dem Premierenpublikum dreieinhalb Stunden beste Sommertheater-Unterhaltung. „Der nackte Wahnsinn“ ist noch bis 12. August zu sehen.
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