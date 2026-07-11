BMW von Raser wurde auf Westautobahn beschlagnahmt

Seine Tempo-Bolzerei könnte einem 58-jährigen Autolenker aus Moldawien teuer zu stehen kommen. Der Mann war von Polizisten auf der A1 mit 93 km/h über der erlaubten Höchstgeschwindigkeit gemessen worden. Nun ist der Mann nicht nur seinen Führerschein los, ihm wurde auch sein BMW X7 abgenommen.
Eine Verkehrsstreife der Landesverkehrsabteilung Oberösterreich bemerkte am Samstag gegen 12 Uhr auf der A1 (Westautobahn) ein Auto, das deutlich zu schnell unterwegs war.
Bei der Nachfahrt konnten die Beamten den Fahrzeuglenker bei erlaubten 100 km/h mit 193 km/h messen. Die Messtoleranz zu Gunsten des Lenkers ist in dem Wert bereits abgezogen.
Am Rastplatz Ansfelden Süd hielten die Polizisten den Raser an. Es handelte sich um einen 58-jährigen Moldauer. Dem Mann wurden der Führerschein abgenommen und sein Wagen – ein BMW X7 – beschlagnahmt.
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