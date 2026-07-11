Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Mit 80 noch aktiv

Ein Linzer „beschenkte“ schon jeden Österreicher

Oberösterreich
11.07.2026 19:00
Helmuth Kratky präsentiert stolz seine Artikel.
Helmuth Kratky präsentiert stolz seine Artikel.(Bild: Reinhard Waldenberger)
Porträt von Krone Oberösterreich
Von Krone Oberösterreich

Wenige kennen den Linzer Unternehmer Helmuth Kratky – aber fast jeder benützte seine Werbeartikel. Heutzutage kann er auf eine Karriere wie im Märchen zurückblicken.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Egal ob Feuerzeug, Leiberl, Flaschenöffner, Kofferanhänger, Handtücher, Jacken, Aschenbecher, Badeschlapfen, Schals, Kapperl, Taschen und vieles mehr – wenn diese Utensilien mit Logos von Firmen wie Head, Strabag, Porr, Andritz, ÖBB, Palfinger, Falkensteiner, OMV, Asfinag etc. verschenkt wurden, waren es Werbeartikel der Marchtrenker Firma Wertpräsent.

Bodenständig und fleißig mit 80 Jahren: „Wir alle müssen wieder mehr arbeiten.“
Bodenständig und fleißig mit 80 Jahren: „Wir alle müssen wieder mehr arbeiten.“(Bild: Reinhard Waldenberger)

Besitzer ist der gebürtige Hörschinger Helmuth Kratky (80) aus Linz. Der Großteil seiner über 200.000 Werbeartikel stammt aus China, wo er eine Niederlassung besitzt: „Einige Artikel wie Gläser oder Textilien stammen aus Polen oder der Türkei.“

Wertpräsent ist sein Lebenswerk. Kratky blickt verliebt auf seine Frau und Lebensmenschen Gerlinde, die auch ein paar Prozent Anteile besitzt: „Die Firma ist unser Vermächtnis.“

Fußballmäzen Kratky mit Toni Polster (M.) und Reinhard Kraus.
Fußballmäzen Kratky mit Toni Polster (M.) und Reinhard Kraus.(Bild: Ulla Oberbauer-Oberparleiter)

Plumpsklo im Freien
Kratky wuchs in einer Zwei-Zimmer-Wohnung (Plumpsklo im Freien) in einfachen Verhältnissen auf. Die Mutter zog ihn und zwei Brüder alleine groß. „Ich habe oft für die Mama in der Greißlerei nebenan eingekauft“, so Kratky, „bedient hat mich immer eine ältere, liebe Frau. Zehn Jahre später hab’ ich erfahren, dass sie meine Oma war.“

Schon mit zwanzig Jahren wurde er Geschäftsführer der Firma Obermüller in Linz. 1977 arbeitete er im Landesverlag, wurde Geschäftsführer für Büroartikel. 1978 wurde Wertpräsent gegründet, Eigner Landesverlag verkaufte später die Firma. Kratky war lange stiller Beteiligter, seit 28 Jahren ist er Alleineigentümer.

Kratky mit Heinz Oberparleiter (LASK-Meisterelf 65) und Frau Gerlinde (li., er ist schon 58 ...
Kratky mit Heinz Oberparleiter (LASK-Meisterelf 65) und Frau Gerlinde (li., er ist schon 58 Jahre mit ihr verheiratet).(Bild: Ulla Oberbauer-Oberparleiter)

Der begeisterte Fußballer kickte für Union Edelweiß Linz. Er war LASK-Sponsor unter Präsident Reichel und unterstützt noch die Legenden von LASK und SK VOEST.

Reinhard Waldenberger/Kronen Zeitung

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Oberösterreich
11.07.2026 19:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Musiker vs. Zeitung
Betroffene über Wecker-Urteil: „Ein böser Traum“
Viktor Erdesz lud im Jahr 2020 mit einem Foto der Wehrmacht zu einem Event der schlagenden ...
Aussteiger packt aus
Parteiaustritte nach Rechtsruck in FPÖ-Jugend
Der Ganzkörperbadeanzug sorgt immer wieder für Diskussionen.
Krone Plus Logo
Burkini-Urteil
Warum auch zu wenig Stoff zu Klagen führen kann
Einen Tag nach dem Amokalarm in Bayern sind weitere Details zu dem Verdächtigen bekannt ...
Amokalarm in Bayern
„Echte Helden“: Schüler retteten verletzte Opfer
krone.tv fragt nach
Pflege-Frust? „Asylwerber sollen mitarbeiten!“
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Tirol
Aufgespritzte Lippen: Beliebte Lehrerin musste weg
120.913 mal gelesen
Ein letztes Mal noch Lachen vor der Berufsschule: Melanie Stanojevic wollte unbedingt bleiben.
Ski Alpin
Nach Krankheit: Schweizer Ski-Legende verstorben
119.432 mal gelesen
Roland Collombin ist im Alter von 75 Jahren verstorben.
Wien
Und was bitte war die Leistung, Frau Stadträtin?
107.271 mal gelesen
Kasia Greco von der ÖVP wurde mit dem Großen Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik ...
Wirtschaft
Preis-Schock droht: Weltmarkt fehlt Putins Diesel
1116 mal kommentiert
Die Russen haben wegen der Sprit-Krise im Land ein Exportverbot für Diesel verhängt. Das könnte ...
Wien
Streit um Mädchen: Bub (12) sticht auf Freunde ein
921 mal kommentiert
Die blutigen Szenen spielten sich im Wielandpark ab. Der Bub nahm zum Treffen ein Messer mit.
Tirol
Aufgespritzte Lippen: Beliebte Lehrerin musste weg
860 mal kommentiert
Ein letztes Mal noch Lachen vor der Berufsschule: Melanie Stanojevic wollte unbedingt bleiben.
Mehr Oberösterreich
Mit 80 noch aktiv
Ein Linzer „beschenkte“ schon jeden Österreicher
Schwerpunktkontrolle
Autofahrer mit Tempo 138 in 70-km/h-Zone erwischt
Salzkammergut
Auf den Spuren von Thomas Bernhard in leerer Villa
20 Wehren im Einsatz
Rund 600 Schweine bei Großbrand verendet
Weltrekord-Versuch
Bei Unterwasser-UNO-WM wird 51 Stunden gespielt
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf