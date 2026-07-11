Ein Linzer „beschenkte“ schon jeden Österreicher

Wenige kennen den Linzer Unternehmer Helmuth Kratky – aber fast jeder benützte seine Werbeartikel. Heutzutage kann er auf eine Karriere wie im Märchen zurückblicken.
Egal ob Feuerzeug, Leiberl, Flaschenöffner, Kofferanhänger, Handtücher, Jacken, Aschenbecher, Badeschlapfen, Schals, Kapperl, Taschen und vieles mehr – wenn diese Utensilien mit Logos von Firmen wie Head, Strabag, Porr, Andritz, ÖBB, Palfinger, Falkensteiner, OMV, Asfinag etc. verschenkt wurden, waren es Werbeartikel der Marchtrenker Firma Wertpräsent.
Besitzer ist der gebürtige Hörschinger Helmuth Kratky (80) aus Linz. Der Großteil seiner über 200.000 Werbeartikel stammt aus China, wo er eine Niederlassung besitzt: „Einige Artikel wie Gläser oder Textilien stammen aus Polen oder der Türkei.“
Wertpräsent ist sein Lebenswerk. Kratky blickt verliebt auf seine Frau und Lebensmenschen Gerlinde, die auch ein paar Prozent Anteile besitzt: „Die Firma ist unser Vermächtnis.“
Plumpsklo im Freien
Kratky wuchs in einer Zwei-Zimmer-Wohnung (Plumpsklo im Freien) in einfachen Verhältnissen auf. Die Mutter zog ihn und zwei Brüder alleine groß. „Ich habe oft für die Mama in der Greißlerei nebenan eingekauft“, so Kratky, „bedient hat mich immer eine ältere, liebe Frau. Zehn Jahre später hab’ ich erfahren, dass sie meine Oma war.“
Schon mit zwanzig Jahren wurde er Geschäftsführer der Firma Obermüller in Linz. 1977 arbeitete er im Landesverlag, wurde Geschäftsführer für Büroartikel. 1978 wurde Wertpräsent gegründet, Eigner Landesverlag verkaufte später die Firma. Kratky war lange stiller Beteiligter, seit 28 Jahren ist er Alleineigentümer.
Der begeisterte Fußballer kickte für Union Edelweiß Linz. Er war LASK-Sponsor unter Präsident Reichel und unterstützt noch die Legenden von LASK und SK VOEST.
Reinhard Waldenberger/Kronen Zeitung
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