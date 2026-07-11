Ein Linzer „beschenkte“ schon jeden Österreicher

Plumpsklo im Freien

Kratky wuchs in einer Zwei-Zimmer-Wohnung (Plumpsklo im Freien) in einfachen Verhältnissen auf. Die Mutter zog ihn und zwei Brüder alleine groß. „Ich habe oft für die Mama in der Greißlerei nebenan eingekauft“, so Kratky, „bedient hat mich immer eine ältere, liebe Frau. Zehn Jahre später hab’ ich erfahren, dass sie meine Oma war.“