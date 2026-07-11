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Auf den Spuren von Thomas Bernhard in leerer Villa

Oberösterreich
11.07.2026 16:00
Alte Schreibmaschine im Thomas Bernhard-Archiv
Alte Schreibmaschine im Thomas Bernhard-Archiv(Bild: Wolfgang Spitzbart)
Porträt von Elisabeth Rathenböck
Von Elisabeth Rathenböck

Leere Räume und große Fragen: Das ehemalige Thomas-Bernhard-Archiv in Gmunden erwacht wieder zum Leben. Unter dem Titel „WWTBD – What Would Thomas Bernhard Do“ bespielen Studierende und Absolventen der Kunstuni Linz diesen Ort, an dem einst Bernhards literarisches Erbe verwahrt wurde

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Insgesamt 13 Jahre lang ruhte das schriftliche Vermächtnis von Thomas Bernhard in der Villa Stonborough am Rande des Gmundner Toscanaparks. Im Jahr 2015 wurde das Thomas-Bernhard-Archiv in aller Stille nach Wien übersiedelt. Das Haus steht leer. Nur jetzt wird es für ein paar Wochen wieder zum Leben erweckt.

„Wir bespielen das Gebäude, damit es nicht in Vergessenheit gerät“, sagt Simone Barlian, die für künstlerische Projekte und Ausstellungen der Linzer Kunstuni zuständig ist.

In der Ausstellung geht es einerseits um Raum, aber auch um Sprache, wie etwa eine analoge ...
In der Ausstellung geht es einerseits um Raum, aber auch um Sprache, wie etwa eine analoge Schreibmaschine (re.) andeutet.(Bild: Wolfgang Spitzbart)
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Junge zeitgenössische Kunst versucht sich
Der alte „Hausherr“ bleibt im Zentrum der Ausstellung, denn sie heißt „WWTBD – What Would Thomas Bernhard Do“. Zu sehen sind künstlerische Arbeiten, die sich mit Sprache, Raum und gesellschaftlicher Verantwortung auseinandersetzen. Studierende und Absolventen der Kunstuni präsentieren Skulpturen, Installationen, Performances, Interventionen zwischen Kunst, Philosophie und Gesellschaft – offen, experimentell und oft unkonventionell.

Die Schau (bis 2. August) ist in Kooperation mit den Salzkammergut Festwochen entstanden, in denen Thomas Bernhard einerseits durch das Stück „Elisabeth II.“ präsent war, wir haben darüber berichtet. Am 6. August öffnet sich Bernhards Haus in Ohlsdorf für Martin Schwab, der aus dem Buch „Verstörung“ liest.

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