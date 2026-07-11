Auf den Spuren von Thomas Bernhard in leerer Villa

Insgesamt 13 Jahre lang ruhte das schriftliche Vermächtnis von Thomas Bernhard in der Villa Stonborough am Rande des Gmundner Toscanaparks. Im Jahr 2015 wurde das Thomas-Bernhard-Archiv in aller Stille nach Wien übersiedelt. Das Haus steht leer. Nur jetzt wird es für ein paar Wochen wieder zum Leben erweckt.