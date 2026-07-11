Kleine und große Florianis ritterten um Medaillen

Am Freitag war der Wettbewerb von Feuerwehrpräsident Robert Mayer und Feuerwehrlandesrätin Michaela Langer-Weniger feierlich eröffnet worden, um 14 Uhr starteten die Bewerbe auf dem Sportgelände. Dabei traten die aus jeweils neun Personen bestehenden Gruppen in Wettkämpfen wie Staffellauf oder dem Aufbauen einer Löschleitung gegeneinander an. Bei den Jugendgruppen kamen noch Zielspritzen oder das korrekte Anfertigen von Feuerwehrknoten dazu.