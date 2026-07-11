Kleine und große Florianis ritterten um Medaillen

In Andorf fand der bereits 62. Landes-Feuerwehrleistungsbewerb statt, bei dem Tausende Freiwillige jeden Alters ihr Können zeigten und an die Leistungsgrenzen gingen. Gemeinsam mit Betreuern, Funktionären und Besuchern kamen an beiden Veranstaltungstagen mehr als 15.000 Teilnehmer und Gäste ins Innviertel.
Ordentlich ins Schwitzen kamen Tausende Feuerwehrleute, die am Freitag und Samstag in Andorf ihr Können zeigten. 1085 Aktiv- und 763 Jugendgruppen aus ganz Oberösterreich hatten sich zum 62. Landes-Feuerwehrleistungsbewerb angemeldet. Dazu kamen noch Gruppen aus den Nachbarbundesländern sowie aus Deutschland und Slowenien.
Am Freitag war der Wettbewerb von Feuerwehrpräsident Robert Mayer und Feuerwehrlandesrätin Michaela Langer-Weniger feierlich eröffnet worden, um 14 Uhr starteten die Bewerbe auf dem Sportgelände. Dabei traten die aus jeweils neun Personen bestehenden Gruppen in Wettkämpfen wie Staffellauf oder dem Aufbauen einer Löschleitung gegeneinander an. Bei den Jugendgruppen kamen noch Zielspritzen oder das korrekte Anfertigen von Feuerwehrknoten dazu.
Am Samstag ging der Bewerb ins Finale. Zu den Höhepunkten zählten die Parallelstarts der Bewerbe: Am Vormittag traten die Aktivgruppen in Silber und die Feuerwehrjugend an, am Nachmittag folgten die Aktivgruppen in Bronze.
Am Abend wurden die Sieger gekürt. Bei den Aktiven gewann die FF Bad Mühllacken in den Kategorien Bronze A und Silber A. Bei den Damen die FF Julbach (Bronze A) und die FF Winden-Windegg (Silber A). In der Kategorie Allgemein waren die FF Weeg (Bronze B) und die FF Schweinsegg-Zehetner (Silber B) nicht zu schlagen.
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