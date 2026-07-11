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Kleine und große Florianis ritterten um Medaillen

Oberösterreich
11.07.2026 20:00
Rund 1300 Wettkampf- und 800 Jugendgruppen traten am Freitag und Samstag beim OÖ Landes- ...
Rund 1300 Wettkampf- und 800 Jugendgruppen traten am Freitag und Samstag beim OÖ Landes- Feuerwehr- leistungsbewerb in Andorf gegeneinander an.(Bild: Hermann Kollinger)
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Von Krone Oberösterreich

In Andorf fand der bereits 62. Landes-Feuerwehrleistungsbewerb statt, bei dem Tausende Freiwillige jeden Alters ihr Können zeigten und an die Leistungsgrenzen gingen. Gemeinsam mit Betreuern, Funktionären und Besuchern kamen an beiden Veranstaltungstagen mehr als 15.000 Teilnehmer und Gäste ins Innviertel.

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Ordentlich ins Schwitzen kamen Tausende Feuerwehrleute, die am Freitag und Samstag in Andorf ihr Können zeigten. 1085 Aktiv- und 763 Jugendgruppen aus ganz Oberösterreich hatten sich zum 62. Landes-Feuerwehrleistungsbewerb angemeldet. Dazu kamen noch Gruppen aus den Nachbarbundesländern sowie aus Deutschland und Slowenien.

Mit Leidenschaft war jeder konzentriert dabei.
Mit Leidenschaft war jeder konzentriert dabei.(Bild: Hermann Kollinger)

Am Freitag war der Wettbewerb von Feuerwehrpräsident Robert Mayer und Feuerwehrlandesrätin Michaela Langer-Weniger feierlich eröffnet worden, um 14 Uhr starteten die Bewerbe auf dem Sportgelände. Dabei traten die aus jeweils neun Personen bestehenden Gruppen in Wettkämpfen wie Staffellauf oder dem Aufbauen einer Löschleitung gegeneinander an. Bei den Jugendgruppen kamen noch Zielspritzen oder das korrekte Anfertigen von Feuerwehrknoten dazu.

Alle versuchten, ihr Bestes zu geben.
Alle versuchten, ihr Bestes zu geben.(Bild: Hermann Kollinger)

Am Samstag ging der Bewerb ins Finale. Zu den Höhepunkten zählten die Parallelstarts der Bewerbe: Am Vormittag traten die Aktivgruppen in Silber und die Feuerwehrjugend an, am Nachmittag folgten die Aktivgruppen in Bronze.

Die Hitze machte den Teilnehmern zu schaffen.
Die Hitze machte den Teilnehmern zu schaffen.(Bild: Hermann Kollinger)

Am Abend wurden die Sieger gekürt. Bei den Aktiven gewann die FF Bad Mühllacken in den Kategorien Bronze A und Silber A. Bei den Damen die FF Julbach (Bronze A) und die FF Winden-Windegg (Silber A). In der Kategorie Allgemein waren die FF Weeg (Bronze  B) und die FF Schweinsegg-Zehetner (Silber B) nicht zu schlagen. 

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