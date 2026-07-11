Alkolenker hatte Führerschein im Internet bestellt

Lenker betrunken

Der 42-Jährige gab zu, diese im Internet bestellt zu haben. Im Zuge der Amtshandlung bemerkten die Polizisten auch, dass der Italiener offensichtlich nicht nur sein Auto „betankt“ hatte. Er wurde zum Alkotest aufgefordert, der mit 1,54 Promille positiv ausfiel. Der 42-Jährige wird bei der Staatsanwaltschaft Linz und der Bezirkshauptmannschaft Linz-Land angezeigt.