Alkolenker hatte Führerschein im Internet bestellt

Weil ein 42-Jähriger zu schnell unterwegs war, wurde er einer Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei fiel den Beamten nicht nur auf, dass er offensichtlich zu tief ins Glas geschaut hatte, sondern auch der Führerschein des Alkolenkers war auffällig.
Am Freitag gegen 20.25 Uhr fiel einer Zivilstreife ein Fahrzeug auf, das bei erlaubten 100 km/h mit 147 km/h unterwegs war. Bei der anschließenden Kontrolle am Rastplatz Ansfelden Süd, waren zwei Dinge zu beanstanden.
Führerschein gefälscht
Zum einen legte der Lenker – ein 42-jähriger Italiener – gefälschte Dokumente vor: Eine Lenkberechtigung aus Hongkong und einen internationalen Führerschein. Die Beamten erkannten schnell, dass es sich bei letzterem Dokument um eine Totalfälschung handelte.
Lenker betrunken
Der 42-Jährige gab zu, diese im Internet bestellt zu haben. Im Zuge der Amtshandlung bemerkten die Polizisten auch, dass der Italiener offensichtlich nicht nur sein Auto „betankt“ hatte. Er wurde zum Alkotest aufgefordert, der mit 1,54 Promille positiv ausfiel. Der 42-Jährige wird bei der Staatsanwaltschaft Linz und der Bezirkshauptmannschaft Linz-Land angezeigt.
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