Autofahrer mit Tempo 138 in 70-km/h-Zone erwischt

Außerdem gingen ihnen drei Autofahrer ins Netz, die ohne eine gültige Lenkberechtigung unterwegs waren. Einem Raser wurde außerdem der Führerschein vorläufig abgenommen, weil er 138 km/h statt 70 km/h gefahren war. Insgesamt erstatteten die Polizisten 40 Anzeigen und stellten 25 Organmandate aus.