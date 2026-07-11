Autofahrer mit Tempo 138 in 70-km/h-Zone erwischt

Eine erfolgreiche Schwerpunktkontrolle ist Welser Polizisten in der vergangenen Nacht gelungen. Sie konnten mehrere „schwarze Schafe“ unter den Fahrzeuglenkern stoppen und aus dem Verkehr ziehen. 40 Anzeigen waren die Folge.
Zahlreiche Anzeigen erstatteten Polizisten des Stadtpolizeikommandos Wels bei einer Schwerpunktaktion in der Nacht auf Samstag. Die fünf eingesetzten Streifen erwischten unter anderem drei Lenker, die unter Drogeneinfluss standen, und drei andere, die alkoholisiert waren.
Außerdem gingen ihnen drei Autofahrer ins Netz, die ohne eine gültige Lenkberechtigung unterwegs waren. Einem Raser wurde außerdem der Führerschein vorläufig abgenommen, weil er 138 km/h statt 70 km/h gefahren war. Insgesamt erstatteten die Polizisten 40 Anzeigen und stellten 25 Organmandate aus.
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