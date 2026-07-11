Bei Unterwasser-UNO-WM wird 51 Stunden gespielt

Wohl jeder hat schon zumindest einmal in seinem Leben UNO gespielt. Auch wenn es bereits extra wasserfeste Karten gibt, finden die Spiele trotzdem in aller Regel im Trockenen statt. Doch in St. Valentin (NÖ) ist alles anders. Bei der Unterwasser-UNO-WM von 18. bis 20. September wird der Wettkampf in einem Tauchcontainer mit rund 30 Kubikmetern Wasser ausgefochten.