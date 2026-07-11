Bei Unterwasser-UNO-WM wird 51 Stunden gespielt

Die Regeln sind die gleichen, aber der Spielort ein ungewöhnlicher. Bei der Unterwasser-UNO-WM duellieren sich in St. Valentin Taucher. Außerdem will man zusätzlich einen inoffiziellen Weltrekord aufstellen. Neben dem Spielen wartet ein abwechslungsreiches Programm.
Wohl jeder hat schon zumindest einmal in seinem Leben UNO gespielt. Auch wenn es bereits extra wasserfeste Karten gibt, finden die Spiele trotzdem in aller Regel im Trockenen statt. Doch in St. Valentin (NÖ) ist alles anders. Bei der Unterwasser-UNO-WM von 18. bis 20. September wird der Wettkampf in einem Tauchcontainer mit rund 30 Kubikmetern Wasser ausgefochten.
Reinerlös wird gespendet
„Wir haben bereits 2013 das Gleiche im Freibad Helfenberg gemacht. Damals haben wir 10.000 Euro für die Kinderkrebshilfe gesammelt und gespendet. Der Reinerlös der heurigen Veranstaltung geht zu hundert Prozent an das Rote Kreuz“, erklärt Walter Brunbauer, Veranstalter und Obmann des ESV ASKÖ St. Valentin Sektion Tauchen.
200 Taucher werden benötigt
Im Zuge der WM soll auch der Weltrekord für das längste durchgehende UNO-Spielen geknackt werden. Dafür sind 51 Stunden ununterbrochener Spielspaß nötig. „Dafür brauchen wir rund 200 Spieler. Ausgebildete Taucher können sich gerne anmelden. Wir würden uns auch freuen, wenn so viele Zuseher wie möglich vorbeikommen. Es gibt Tag und Nacht eine Bewirtung“, hofft Brunbauer auf rege Teilnahme.
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