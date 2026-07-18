Finale eventuell Cucurellas letztes Spanien-Spiel

Marc Cucurella möchte offenbar als frisch gebackener Weltmeister aus dem Nationalteam zurücktreten. Sollte Spanien am Sonntag gegen Argentinien gewinnen, werde er kein weiteres Spiel mehr für die Iberer absolvieren, erklärte der Verteidiger gegenüber Movistar.
„Wenn ich die Weltmeisterschaft gewinne, trete ich aus der Nationalmannschaft zurück“, meinte Cucurella im Vorfeld des großen Showdowns in New Jersey. Eine überraschende Aussage, befindet sich der Real-Profi doch aktuell am Höhepunkt seiner Karriere. Mit seinen 27 Jahren hat er außerdem wohl noch einige aktive Jahre vor sich.
Sein Entschluss dürfte allerdings bereits feststehen. Ebenso wie eine weitere Ankündigung, die der Linksverteidiger vor wenigen Tagen getätigt hatte. Sollte Spanien das Turnier als Weltmeister beenden, werde sich Cucurella das Gesicht von Teamchef Luis de la Fuente tätowieren lassen. Ob er diese Aussage noch bereuen wird?
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