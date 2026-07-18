Finale eventuell Cucurellas letztes Spanien-Spiel

„Wenn ich die Weltmeisterschaft gewinne, trete ich aus der Nationalmannschaft zurück“, meinte Cucurella im Vorfeld des großen Showdowns in New Jersey. Eine überraschende Aussage, befindet sich der Real-Profi doch aktuell am Höhepunkt seiner Karriere. Mit seinen 27 Jahren hat er außerdem wohl noch einige aktive Jahre vor sich.