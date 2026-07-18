„Aktuelle Felsstürze sind schon ungewöhnlich“

„Für dieses Wetter ohne dramatische Regenfälle sind die Felsstürze doch ein wenig ungewöhnlich“, sagt Valentin im Gespräch mit der „Krone“. Steinschläge entstehen normalerweise vermehrt, wenn sich mehr Wasser in den Felsen befindet. Für Bergsportler gibt er aber Entwarnung. Unter 2500 Metern Seehöhe sei es derzeit nicht gefährlicher als sonst auch. Über 2500 Meter Seehöhe schaut die Sache wieder anders aus. „Die Hitze im hochalpinen Gelände spüren wir gerade total. Der Permafrost schmilzt dahin und bringt damit neue Felsstürze“, so der Geologe, der in dieser Höhe dem Klimawandel eine Mitschuld gibt.