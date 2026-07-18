„Geister-Rohbau“ in Tirol nimmt jetzt Gestalt an

Gebäude wird nach und nach doch „Très Chic“

Vor wenigen Tagen schaute die „Krone“ nach, um zu sehen, wie es um den Baufortschritt bestellt ist. Zwar ist das Projekt immer noch nicht abgeschlossen, doch es nimmt Gestalt an. Die Fenster und Rollläden sind schon eingesetzt, und auch die Fassade macht ein ordentliches Bild. Es dürfte nicht mehr lange dauern, bis der „Geister-Bau“ doch noch „Très Chic“ erstrahlt ...