Mehr als 250 Jugendliche vom Gericht verurteilt

Vier von zehn verurteilten Jugendlichen vorbestraft

Auch in Oberösterreich ist der langfristige Trend nicht zu negieren: Während 2016 noch 10.183 Tatverdächtige unter 21 Jahren registriert wurden, waren es im Jahr 2024 schon 11.499. Im Vorjahr sank die Zahl wieder leicht auf 10.704. Dass Handlungsbedarf gegeben ist, zeigt aber auch noch eine andere Zahl: Laut Statistik Austria wurden 2025 an oberösterreichischen Gerichten 258 Jugendliche zwischen 14 und 17 Jahren verurteilt. Die meisten Verurteilungen gab es mit 119 am Landesgericht Linz (119), gefolgt von Wels (75), Steyr (40) und Ried im Innkreis (24). Was auffällt: Vier von zehn dieser Jugendlichen waren zum Zeitpunkt ihres Gerichtsverfahrens bereits vorbestraft.