Pendler wurden am Bahnsteig zurückgelassen

Durchsage klang für genervte Pendler „wie ein Hohn“

Die Hoffnung auf Entspannung in Baden erfüllte sich nicht. Zwar stiegen dort viele Fahrgäste aus, doch gleichzeitig drängten wieder zahlreiche Menschen in den Zug. „Er war danach immer noch völlig überfüllt. Man stand Schulter an Schulter.“ Erst in Wiener Neustadt bekam die Pendlerin – für die letzten fünf Minuten ihrer Fahrt – doch noch einen Sitzplatz.