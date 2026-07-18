Klimaanlagen in der Steiermark quasi ausverkauft

Auch am Freitag wurde vielerorts in der Steiermark wieder die 30-Grad-Marke geknackt – etwa in Hartberg, Fürstenfeld oder Leibnitz. Selbst in Wohnungen und Büros steigen so die Temperaturen in schweißtreibende (und auch gesundheitsgefährdende) Höhen. Die Nachfrage nach Klimageräten ist deshalb in den letzten Wochen förmlich explodiert: „Allein in der zweiten Junihälfte haben wir einen Absatz verzeichnet, der höher war als der in der gesamten 2025er-Saison“, heißt es etwa auf Anfrage bei MediaMarkt.