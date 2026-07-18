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Enormer Ansturm

Klimaanlagen in der Steiermark quasi ausverkauft

Steiermark
18.07.2026 05:00
Die Installation einer Klimaanlage zuhause dauert laut Experten ein bis zwei Tage.
Die Installation einer Klimaanlage zuhause dauert laut Experten ein bis zwei Tage.(Bild: Antonio Diaz)
Porträt von Nora Hierhold
Porträt von Marcus Stoimaier
Von Nora Hierhold und Marcus Stoimaier

Viele Steirer sehnen sich ob der aktuellen Temperaturen nach etwas Abkühlung – der Ansturm auf Klimageräte ist enorm. Jedoch kommt es im Moment zu Engpässen.

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Auch am Freitag wurde vielerorts in der Steiermark wieder die 30-Grad-Marke geknackt – etwa in Hartberg, Fürstenfeld oder Leibnitz. Selbst in Wohnungen und Büros steigen so die Temperaturen in schweißtreibende (und auch gesundheitsgefährdende) Höhen. Die Nachfrage nach Klimageräten ist deshalb in den letzten Wochen förmlich explodiert: „Allein in der zweiten Junihälfte haben wir einen Absatz verzeichnet, der höher war als der in der gesamten 2025er-Saison“, heißt es etwa auf Anfrage bei MediaMarkt.

„Die Leute werden offenbar jedes Jahr aufs Neue vom Sommer überrascht“, lächelt Patrick Schmelzer vom gleichnamigen Grazer Kälte- und Klimaspezialisten. Ernster Nachsatz: „Auch wir verzeichnen heuer einen deutlichen Anstieg im Vergleich zum Vorjahr.“ 60 bis 70 Besichtigungen für neue Projekte absolvieren er und seine 40 Mitarbeiter pro Woche.

Patrick Schmelzer und sein Team sind aktuel gefordert.
Patrick Schmelzer und sein Team sind aktuel gefordert.(Bild: Jürgen Fuchs)

Aktuell zwei Monate Wartezeit auf eine Klimaanlage
Auch bei Herzog Kälte-Klima Anlagenbau verbucht man seit der Hitzewelle im Juni einen Anstieg: „Danach haben wir österreichweit zwischen 200 und 300 Anlagen pro Woche verkauft“, erzählt Stefan Meister. Rund zwei Monate beträgt aktuell die Wartezeit auf eine Klimaanlage, sagt Christian Buchleitner, Kälte- und Klimatechniker aus Mooskirchen. „Die Anlage an sich ist dann binnen ein oder zwei Tagen montiert und einsatzfähig, allerdings braucht man vorab eine Genehmigung der Gemeinde.“ Gut 3000 Euro sind für ein gutes Gerät fällig.

Zitat Icon

Klimaanlagen sind heute nicht mehr so extrem im Stromverbrauch. Wenn sie durchlaufen, muss man pro Monat mit Kosten von 20 bis 30 Euro rechnen.

Christian Buchleitner

Bild: Buchleitner

„Sind komplett ausverkauft“
Wesentlich billiger kommt ein mobiles Klimagerät – hier geht’s schon ab 200 Euro los. Haken: Diese Geräte sind im Moment nicht verfügbar. „Wir sind komplett ausverkauft – obwohl unser Lieferant wirklich ein größeres Lager als andere gehabt hat“, schüttelt Patrick Schmelzer den Kopf. Auch bei MediaMarkt sind aktuell keine Geräte mehr erhältlich, „obwohl wir deutlich mehr als im Vorjahr bestellt haben“. Nachschub ist heuer auch keiner mehr in Sicht: „Kleine Stückzahlen werden noch nachgeliefert, aber große Lieferungen können wir in nächster Zeit nicht annehmen“, erklärt Christian Zöscher vom gleichnamigen Grazer Traditionsgeschäft.

Für zumindest etwas Abhilfe können Ventilatoren sorgen, auch wenn diese die Luft nur zirkulieren lassen. „Klar ist aber auch, wenn man die Möglichkeit hat, ein fixes Klimagerät zu installieren, soll man dies auch tun“, rät Schmelzer.

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