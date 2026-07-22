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„Traum“ geht zu Ende

WM-Rekord und Tränen: Torwart-Legende hört auf!

FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
22.07.2026 07:55
Guillermo Ochoa hört auf.
Guillermo Ochoa hört auf.(Bild: AFP/CARL DE SOUZA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Mexikos Torwart-Ikone Guillermo Ochoa macht Schluss. Der 41-Jährige beendet nach der Heim-WM und mehr als 20 Jahren als Fußballprofi seine aktive Karriere, wie er in den sozialen Medien mitteilte.

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„Ich nehme die Zuneigung und die Liebe von Millionen mit und die Gewissheit, alles für Mexiko gegeben zu haben“, schrieb Ochoa wenige Tage nach dem WM-Endspiel.

Ochoa wurde bei dem XXL-Turnier in den USA, Mexiko und Kanada zu einem von drei Spielern, die an sechs Weltmeisterschaften teilnahmen. Die anderen beiden sind Argentiniens Lionel Messi und Portugals Cristiano Ronaldo. „Ich hätte mir nie vorstellen können, wohin mich dieser Traum führen würde“, teilte Ochoa mit. Die Bilder vom weinenden Routinier nach dem 2:3 im WM-Achtelfinale gegen England gingen um die Welt.

(Bild: AFP/CARL DE SOUZA)

Emotionaler Abschied
Ochoa war bei den Weltmeisterschaften 2014, 2018 und 2022 Stammtorhüter der Mexikaner und war zuvor 2006 und 2010 als Ersatzkeeper mitgereist. Auch diesmal war in Raul Rangel ein anderer Schlussmann die Nummer eins.

Im sportlich bedeutungslosen letzten Gruppenspiel gegen Tschechien (3:0) wechselte Javier Aguirre Ochoa kurz vor Ende ein und verschaffte ihm einen emotionalen Abschied auf dem Rasen.

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