WM-Rekord und Tränen: Torwart-Legende hört auf!

Ochoa wurde bei dem XXL-Turnier in den USA, Mexiko und Kanada zu einem von drei Spielern, die an sechs Weltmeisterschaften teilnahmen. Die anderen beiden sind Argentiniens Lionel Messi und Portugals Cristiano Ronaldo. „Ich hätte mir nie vorstellen können, wohin mich dieser Traum führen würde“, teilte Ochoa mit. Die Bilder vom weinenden Routinier nach dem 2:3 im WM-Achtelfinale gegen England gingen um die Welt.