Bill Kaulitz: „Mir wurde die Hose runtergezogen“

„Damals gab es Situationen, in denen mir die Hose runtergezogen wurde oder mir im Schwimmbad zwischen die Beine gefasst wurde“, sagte der Musiker in einem „Stern“-Interview. Dabei sei es darum gegangen, sein Geschlecht zu identifizieren. „Das war für mich fast normal, und aus Scham habe ich es oft niemandem erzählt“, sagte er. Diesen Schmerz trage er bis heute in sich.