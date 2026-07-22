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Unterkühlt in Klinik

Einsatz mitten in Innsbruck: Mann aus Inn geborgen

Tirol
22.07.2026 08:43
Im Bereich der Innbrücke im Stadtzentrum wurde der Mann aus dem Fluss geborgen.
Im Bereich der Innbrücke im Stadtzentrum wurde der Mann aus dem Fluss geborgen.(Bild: Krone-Collage/privat, Rotes Kreuz Innsbruck)
Porträt von Hubert Rauth
Von Hubert Rauth

Aufsehenerregender Einsatz Mittwochfrüh mitten in Innsbruck: Bei der Leitstelle Tirol ging ein Notruf ein, nachdem eine Person im Inn gesichtet worden war. Der Mann konnte schlussendlich an Land gezogen werden – unterkühlt, aber offenbar unverletzt, wurde er in die Klinik eingeliefert.

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Gegen 6.45 Uhr ging bei der Leitstelle Tirol ein Notruf ein. Im Inn zwischen der Universitäts- und der Innbrücke in der Innenstadt sei eine Person gesichtet worden. Die Berufsfeuerwehr Innsbruck, die Freiwillige Feuerwehr Wilten, die Wasserrettung, das Rote Kreuz und die Polizei rückten sofort an.

Unterkühlt in Klinik gebracht
Wie die Leitstelle auf „Krone“-Nachfrage erklärte, konnte die Person im Bereich der Innbrücke an Land gezogen und von den Einsatzkräften versorgt werden. Der Mann wurde schlussendlich unterkühlt in die Klinik gebracht. 

Lesen Sie auch:
Rund acht Meter war der Mann in die Tiefe gestürzt.
Identität geklärt
Nach Brückensturz immer noch auf Intensivstation
11.06.2026

Nähere Hintergründe zum morgendlichen Zwischenfall, der für viel Aufsehen gesorgt hatte, sind aktuell nicht bekannt. Auch zur Identität des Mannes konnte die Exekutive noch keine Angaben machen.

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