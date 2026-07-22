Einsatz mitten in Innsbruck: Mann aus Inn geborgen

Gegen 6.45 Uhr ging bei der Leitstelle Tirol ein Notruf ein. Im Inn zwischen der Universitäts- und der Innbrücke in der Innenstadt sei eine Person gesichtet worden. Die Berufsfeuerwehr Innsbruck, die Freiwillige Feuerwehr Wilten, die Wasserrettung, das Rote Kreuz und die Polizei rückten sofort an.