Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Drakonische Strafen?

WM-Skandal: „Beide Spieler für ein Jahr sperren!“

FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
22.07.2026 08:15
Schlechte Verlierer: Die argentinischen Spieler sorgten nach dem WM-Finale für einen Eklat.
Schlechte Verlierer: Die argentinischen Spieler sorgten nach dem WM-Finale für einen Eklat.(Bild: EPA/RONALD WITTEK)
Porträt von Mario Drexler
Von Mario Drexler

Deutliche Worte von Didi Hamann! Der ehemalige Fußballprofi und nunmehrige TV-Experte geht mit den Argentiniern Leandro Paredes und Nahuel Molina, die sich nach der 0:1-Niederlage im WM-Finale zu Tätlichkeiten gegen spanische Spieler hinreißen ließen, hart ins Gericht.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Wenn es nach Didi Hamann geht, sollte man Leandro Paredes und Nahuel Molina nun länger aus dem Verkehr ziehen. „Ich würde beide ein Jahr sperren und dann sollen sie selber überlegen, ob sie nochmal zurückkommen. Aber so etwas geht nicht“, schimpft er im Podcast bei Sky.

Was war passiert? Nach Schlusspfiff war Leandro Paredes richtig sauer, stieß Eric Garcia um und packte ihn dann auch noch am Hals. Als Gavi seinem Teamkollegen zu Hilfe eilte, riss der Argentinier den nächsten Spanier zu Boden. 

„Sympathien kaputt gemacht“
Molina hatte wiederum den vorbeilaufenden spanischen Kapitän Rodri attackiert. Mit ihren Wutausbrüchen sorgten die Hitzköpfe für ein unrühmliches WM-Ende.

„Sie haben sich damit viele der Sympathien, die sie sich erspielt haben, durch Messi natürlich größtenteils, kaputt gemacht. Für so etwas habe ich kein Verständnis“, betont Hamann.

Lesen Sie auch:
Enzo Fernandez sah im WM-Finale die Rote Karte.
„Man begreift, dass …“
Drama im WM-Finale: Rotsünder bricht Schweigen!
21.07.2026
Plötzlich wird es wild
„Das ist eine Schande!“ Aufregung nach WM-Finale
20.07.2026
Feierten schon Titel
Fieser WM-Scherz! Pilot legt Argentinien-Fans rein
21.07.2026
Wittert Verschwörung
WM-Held rechnet mit allen Argentinien-Kritikern ab
21.07.2026
Wegen Paredes und Co.
FIFA leitet Verfahren gegen Argentinien ein!
20.07.2026

FIFA leitet Verfahren ein
Nun drohen saftige Strafen. Wegen der Vorfälle leitete der Fußball-Weltverband FIFA bereits eine Untersuchung ein. Mit ihrem Verhalten im WM-Finale haben sich die Argentinier jedenfalls keinen Gefallen getan ...

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
22.07.2026 08:15
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

WM-Torvideos

Spiel um Platz drei
England – Frankreich: Zehn-Tore-Wahnsinn im Video
Tore und Highlights
Video: Hier stolpert Argentinien ins Halbfinale
Tore und Highlights
Video: Hier eliminiert England die Norweger
Spanien im Halbfinale
Courtois out, Ersatz patzt: Belgien-Drama im Video
Die Highlights
Hier im Video: Schweiz jubelt im Elfmeterschießen
Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
Trump sorgt nach WM-Finale für bizarre Szenen
149.745 mal gelesen
Donald Trump überreichte Rodri den WM-Pokal – und wollte danach (einmal mehr) nicht ...
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
„Das ist eine Schande!“ Aufregung nach WM-Finale
138.842 mal gelesen
Argentiniens Leandro Paredes (2. von re.) ging nach dem WM-Finale auf die Spanier los.
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
Abrechnung nach Finale: „Fußball 1, Verbrecher 0“
124.057 mal gelesen
Während ganz Spanien feiert, vergießt Lionel Messi (re.) nach dem WM-Finale bittere Tränen.
Steiermark
Lkw fährt mit NS-Parole durch die Steiermark
1068 mal kommentiert
Mit einem Spruch, der im Nationalsozialismus die Mordopfer in den Konzentrationslagern ...
Wirtschaft
2 Euro! Neues Preisdesaster an unseren Zapfsäulen
939 mal kommentiert
Die Situation im Nahen Osten eskaliert unaufhörlich.
Innenpolitik
„Kenne ihn anders“: Ludwig stärkt Ruck den Rücken
681 mal kommentiert
Wiens Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ, re.) rechnet nicht mit einem Rückzug des Wiener ...
Mehr FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
Drakonische Strafen?
WM-Skandal: „Beide Spieler für ein Jahr sperren!“
„Traum“ geht zu Ende
WM-Rekord und Tränen: Torwart-Legende hört auf!
Heftiger Shitstorm
War Simeone der Grund für Argentiniens WM-Pleite?
Mega-Deal nach der WM
137 Mio. Euro! Rekordwechsel in England perfekt
Nach WM-Finalpleite
Lionel Messis Ehefrau teilt emotionale Botschaft

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf