WM-Skandal: „Beide Spieler für ein Jahr sperren!“

Deutliche Worte von Didi Hamann! Der ehemalige Fußballprofi und nunmehrige TV-Experte geht mit den Argentiniern Leandro Paredes und Nahuel Molina, die sich nach der 0:1-Niederlage im WM-Finale zu Tätlichkeiten gegen spanische Spieler hinreißen ließen, hart ins Gericht.
Wenn es nach Didi Hamann geht, sollte man Leandro Paredes und Nahuel Molina nun länger aus dem Verkehr ziehen. „Ich würde beide ein Jahr sperren und dann sollen sie selber überlegen, ob sie nochmal zurückkommen. Aber so etwas geht nicht“, schimpft er im Podcast bei Sky.
Was war passiert? Nach Schlusspfiff war Leandro Paredes richtig sauer, stieß Eric Garcia um und packte ihn dann auch noch am Hals. Als Gavi seinem Teamkollegen zu Hilfe eilte, riss der Argentinier den nächsten Spanier zu Boden.
„Sympathien kaputt gemacht“
Molina hatte wiederum den vorbeilaufenden spanischen Kapitän Rodri attackiert. Mit ihren Wutausbrüchen sorgten die Hitzköpfe für ein unrühmliches WM-Ende.
„Sie haben sich damit viele der Sympathien, die sie sich erspielt haben, durch Messi natürlich größtenteils, kaputt gemacht. Für so etwas habe ich kein Verständnis“, betont Hamann.
FIFA leitet Verfahren ein
Nun drohen saftige Strafen. Wegen der Vorfälle leitete der Fußball-Weltverband FIFA bereits eine Untersuchung ein. Mit ihrem Verhalten im WM-Finale haben sich die Argentinier jedenfalls keinen Gefallen getan ...
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