Kleine Hand, große Gefühle: Mockridge im Babyglück

Das Kind „spielt“, entdeckt die Welt, wächst auf und macht seine eigenen Erfahrungen. Der Vater bleibt dabei an seiner Seite, stützt, beschützt und begleitet. Gleichzeitig steckt in dem Satz die Symbolik des Klaviers: Beim Musizieren gibt nicht immer der Begleiter den Ton an, sondern er lässt dem anderen Raum, unterstützt ihn und trägt die Melodie mit. So wird aus den wenigen Worten eine liebevolle Botschaft über Elternschaft, Vertrauen und bedingungslose Nähe.