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Comedian ist Vater

Kleine Hand, große Gefühle: Mockridge im Babyglück

Society International
22.07.2026 09:16
Mehr Worte braucht es nicht: Mit einer winzigen Babyhand auf dem Klavier und der Botschaft „Du ...
Mehr Worte braucht es nicht: Mit einer winzigen Babyhand auf dem Klavier und der Botschaft „Du spielst. Ich begleite.“ macht Luke Mockridge sein Familienglück öffentlich.(Bild: Krone-Collage/APA-Images / Action Press / Robert Schmiegelt, www.instagram.com/thereallukemockridge)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Der Comedian Luke Mockridge und seine Ehefrau Jenny sind Eltern eines Buben geworden. „Mutter und Kind geht es gut, die Familie freut sich sehr über die Geburt und genießt die erste Zeit gemeinsam“, teilte das Management von Mockridge mit. 

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Auch Comedian Luke Mockridge selbst bestätigte die glücklichen Nachrichten, allerdings ganz ohne große Worte.

„Du spielst, ich begleite“
Stattdessen sprach ein Bild für sich: Zu sehen ist eine Klaviertastatur, auf der eine kleine Babyhand neben einer erwachsenen Hand ruht. Dazu schrieb Mockridge die berührenden Worte: „Du spielst. Ich begleite.“

Die vier Worte „Du spielst. Ich begleite“ sind deshalb so berührend, weil sie gleich mehrere Bedeutungen in sich tragen. Da ist zum einen das Bild eines Vaters, der sein Kind auf seinem Lebensweg begleitet, ohne ihm die Richtung vorzugeben. 

Das Kind „spielt“, entdeckt die Welt, wächst auf und macht seine eigenen Erfahrungen. Der Vater bleibt dabei an seiner Seite, stützt, beschützt und begleitet. Gleichzeitig steckt in dem Satz die Symbolik des Klaviers: Beim Musizieren gibt nicht immer der Begleiter den Ton an, sondern er lässt dem anderen Raum, unterstützt ihn und trägt die Melodie mit. So wird aus den wenigen Worten eine liebevolle Botschaft über Elternschaft, Vertrauen und bedingungslose Nähe.

Und nicht zuletzt steht das „Spielen“ auch für die Leichtigkeit und Unbeschwertheit der Kindheit, die nun mit einem neuen kleinen Menschen im Leben des Comedians begonnen hat.

Seit März auf YouTube
Mockridge meldete sich im März mit seiner neuen „ToGo-Show“ bei YouTube zurück. Auf seinem YouTube-Kanal „LukeMockridgeTV“ hat er 1,68 Millionen Abonnenten.

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2024 hatte der TV-Sender Sat.1 eine geplante Quiz-Show mit dem Comedian aus dem Programm genommen, nachdem er in einem Podcast gemeinsam mit den Moderatoren abwertend über Para-Sport gesprochen und Athletinnen und Athleten verhöhnt hatte.

Mockridge entschuldigte sich daraufhin. Dennoch verlor er sein damaliges Management, mehrere Bühnen stornierten geplante Auftritte. Seine Tournee begann erst mit Verspätung.

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